Заблоковані 90 мільярдів євро для України: у ЄС кажуть, що плану «Б» немає

Глави МЗС країн-членів ЄС на черговому засіданні 16 березня обговорять підтримку України на тлі іншого конфлікту на Близькому Сході, що «поглинає» запаси зброї. Про це Радіо Свобода розповіли кілька європейських дипломатів, знайомих із порядком денним.

Частиною обговорень стане надання Україні 90 мільярдів євро позики, остаточне схвалення якої, попри домовленість на саміті лідерів ЄС наприкінці минулого року, заблокувала Угорщина.

«Європейський лідер узяв на себе зобов’язання на рівні лідерів, а через кілька тижнів каже: «Знаєте що, можливо, ні». Вважаю це головною проблемою. І єдине, на чому ми повинні зараз зосередитися – це зробити так, щоб тим чи іншим способом цей кредит, ці 90 мільярдів, якнайшвидше надійшли Україні», – сказав Радіо Свобода один зі співрозмовників.

Дипломат відкинув наявність потенційних запасних планів «Б» чи «С» як альтернативи до основного плану, про який домовилися лідери ЄС у грудні: надати Україні 90-мільярдний кредит на основі бюджету Євросоюзу.

«Є один план – той, щодо якого домовилися лідери і під яким Орбан поставив свій підпис. І ми очікуємо, що це зобов’язання буде виконано, тому що інакше ви не можете нормально функціонувати, якщо угода, укладена лідерами, до якої всі приєдналися, раптом підривається одним із лідерів. Якщо це новий спосіб роботи всередині ЄС, тоді у нас дуже серйозна проблема», – зазначив він.

Інший дипломат повідомив про наявність «переважної маси держав-членів, які дуже сильно, дуже інтенсивно тиснуть, щоб надання позики Україні відбулося».

На запитання, як переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати домовленість, співрозмовник Радіо Свобода сказав, що «аргумент очевидний».

Читайте також: Politico: у ЄС є план щодо надання кредиту Україні, попри блокування Угорщини та Словаччини

«Ідеться про домовленість, якої наші лідери, глави урядів, уже досягли ще в грудні, тобто це навіть не нове рішення чи угода. І, як ви, можливо, пам’ятаєте, Угорщина також формально не була частиною цієї угоди (до позики долучилися 24 держави Євросоюзу – винятків домоглися Угорщина, Словаччина й Чехія – ред.). Тож це справді перешкоджання, яке нам дуже важко прийняти», – зауважив дипломат, теж назвавши відкат від уже досягнутої домовленості «серйозною проблемою».

Водночас дипломати не стали прогнозувати, чи «протримається» угорське вето на кредиті Україні до парламентських виборів в Угорщині, в результаті яких, свідчать соцопитування, Віктор Орбан може втратити владу.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».