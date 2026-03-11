Politico: у ЄС є план щодо надання кредиту Україні, попри блокування Угорщини та Словаччини

Україна отримає гроші від країн ЄС для фінансування своїх військових зусиль, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро, повідомили Politico два дипломати ЄС.

Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня, сподіваючись переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити кредит, який має забезпечити дві третини грошей, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням до кінця 2027 року.

Але якщо ці політики відмовляться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план надання Україні коштів, щоб утримати її на плаву протягом першої половини цього року, заявили два дипломати ЄС, знайомі з обговореннями.

За даними джерела видання, загальна сума, що розглядається, становить 30 мільярдів євро, це будуть двосторонні позики, тому вони не потребуватимуть схвалення ЄС.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен у вівторок повідомив своїм колегам, що його уряд передбачив можливість надання Києву 3,5 мільярда євро на рік у вигляді двосторонньої підтримки до 2029 року, повідомили Politico два інших дипломати.

Будь-яка країна ЄС може заблокувати позику в розмірі 90 мільярдів євро, незважаючи на те, що вже погодилася на неї в грудні, оскільки один із законопроектів, який потребує схвалення перед виплатою коштів, вимагає схвалення всіх країн-членів.

Позика ЄС на підтримку була узгоджена на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року. 90 мільярдів євро призначені для покриття двох третин розрахункових фінансових потреб України на 2026-2027 роки.

Ідея надання індивідуального фінансування Україні вже обговорювалася до грудневого саміту, на якому всі лідери країн-членів погодилися продовжити надання однієї позики ЄС. Варіант індивідуальних позик тоді вважався неприйнятним, оскільки він підривав солідарність ЄС з Україною та виявляв глибокі розколи в блоці. Але якщо Орбан не відмовитися від своєї опозиції, це може бути єдиним шляхом вперед.

Україна розраховує на перший транш із 90-мільярдного кредиту навесні 2026 року, інакше ситуація з фінансуванням видатків, попереджали в українському уряді й підтверджували в Єврокомісії, стане критичною.







