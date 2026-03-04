Україна може отримувати підтримку від партнерів до 70 млрд євро на рік – єврокомісар

Підтримка оборони України від Європейського Союзу і країн-партнерів з-поза меж ЄС цього року може сягнути 65–70 мільярдів євро, і це більше, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс.

Він пояснив, що, окрім кредиту 90 млрд євро від ЄС для України, який Брюссель планує найближчим часом видати Києву на 2026-2027 роки, залишатиметься двостороння підтримка від партнерів.

«З відкритих джерел ми бачимо, що приблизно 35–36 мільярдів євро буде надано окремими державами-членами ЄС, а також Великою Британією, Канадою та іншими країнами, які традиційно підтримують Україну», – пояснив Кубілюс.

За його словами, попередні підрахунки демонструють, що загальні обсяги допомоги у найближчий рік перевищать темпи попередніх років.

«Якщо подивитися на 2022, 2023, 2024 роки, то зазвичай йшлося про близько 40 мільярдів доларів на рік. Тепер лише кредит становитиме близько 40 мільярдів доларів. А якщо додати те, що обіцяють надати держави-члени, то загальна сума може сягнути 65–70 мільярдів євро», – сказав Кубілюс.

Окрім того, за словами єврокомісара, можливість отримати кредитні кошти та розпоряджатися ними самостійно значно посилює оборонну позицію України.

«Ми маємо новий інструмент – кошти залучаються від усіх держав-членів ЄС, за винятком кількох, і надаються Україні як кредит ЄС. Це, можливо, не виглядає як велика різниця, але я вважаю її суттєвою. Це дає змогу залучити до підтримки ті країни, які через бюджетні обмеження раніше не могли надавати більшу допомогу. Тепер вони, можливо, охочіше відкриватимуть свої запаси й надаватимуть те, що мають, одразу отримуючи оплату», – пояснив єврокомісар.

За словами Кубілюса, в Україні позитивно оцінюють перспективи такого фінансування.

«Українці говорять досить оптимістично про те, чого вони можуть досягти з такою фінансовою підтримкою для своєї оборони», – зазначив він.

Наразі остаточне рішення з виділення кредиту 90 мільярдів євро для України блокує Угорщина.