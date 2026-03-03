Буде кращим за Starlink, але не скоро – єврокомісар про супутникову альтернативу ЄС

Європейський Союз запускає власну супутникову мережу як альтернативу Starlink, яка може бути технологічно кращою та безпечнішою, доступ до неї може отримати також Україна. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Зокрема, Кубілюс розповів про систему захищеного звʼязку IRIS2, яка має запрацювати у 2029 році.

«Деякі експерти кажуть, що технологічно ця система може бути кращою за Starlink. Ми плануємо використовувати, зокрема, квантові технології для шифрування сигналів. Це означає значно вищий рівень захищеності зв’язку», – сказав Кубілюс.

Він додав, що іноді ЄС потрібно більше часу, щоб ухвалити рішення і розпочати розвиток певних проєктів, але результат може бути кращим за наявні альтернативи.

«Так, ми трохи відстаємо в цьому розвитку», – прокоментував віддаленість термінів єврокомісар.

Як приклад інших прогресивних технологічних рішень Кубілюс назвав європейську навігаційну супутникову систему Galileo.

«Коли ми створювали систему супутникової навігації, ніхто не вірив, що Європа зможе зробити щось краще за американців. Але сьогодні Galileo втричі точніша за GPS. Технологічно ми сильні», – наполіг єврокомісар.

Система IRIS2 після повного розгортання складатиметься з 290 супутників на різних орбітах. Проєктом спільно опікуються компанії з Франції (Eutelsat), Іспанії (Hispasat) та Люксембургу (SES SA).

Паралельно до розробки IRIS2 Євросоюз уже розгортає систему GovSatCom, перші елементи якої почали працювати в січні 2026 року. GovSatCom об’єднує наявні урядові супутникові ресурси держав-членів і може забезпечити захищений зв’язок для державних структур.

Водночас GovSatCom наразі призначена для цивільних послуг, а не для військових, тобто наразі не може бути альтернативою Starlink для військових потреб. У майбутньому, коли до системи приєднаються комерційні гравці, вона зможе забезпечувати військові потреби також.

«Звісно, для зв’язку недостатньо лише супутників. Потрібні також наземні приймачі… Уже наступного року ми плануємо додати комерційні комунікаційні послуги до GovSatCom. Тож ми рухаємося в різних напрямках, але до однієї мети», – розповів Кубілюс.

За його словами, 2029 рік «настане дуже швидко», а плани ЄС є амбітними.

«Я абсолютно впевнений, що ми це зробимо. А якщо система буде кращою за Starlink, як кажуть експерти, ми будемо ще більш задоволені», – додав єврокомісар.

Супутниковий інтернет Starlink із початку повномасштабного вторгнення Росії став критично важливим для України – як для цивільної інфраструктури, так і для військового управління на фронті.

У Брюсселі вже кілька років працюють над кризовими сценаріями на випадок перебоїв у роботі системи, а також над довгостроковим стратегічним рішенням для ЄС і його партнерів.