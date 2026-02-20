Федоров подякував Польщі за продовження фінансування Starlink

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував польському уряду та особисто віцепрем’єру, міністру цифровізації цієї країни Кшиштофу Гавковському за продовження підтримки терміналів супутникового інтернету Starlink, які дозволяють підтримувати зв’язок як на лінії фронту, так і на критичних об’єктах у тилу.

«Польща продовжує фінансувати понад 29 тисяч терміналів Starlink в Україні. Це гарантує, що, попри труднощі, наші люди можуть залишатися на зв’язку», – написав Федоров у мережі Х.

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».

Згодом про те, що в російської армії на фронті припинив працювати «Старлінк» повідомили російські так звані військкори. Вони писали про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку, повідомляв проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.