Українські хакери зібрали дані про тисячі Starlink в армії Росії: що відомо?

«256 Кіберштурмова дивізія» разом з організаціями InformNapalm і MILITAN зібрали дані про 2420 терміналів супутникового зв'язку Starlink, які були в розпорядженні російських солдатів.

Під виглядом нібито російського бота в Telegram хакери пропонували зареєструвати термінали в українських ЦНАПах, щоб вони продовжили працювати після обмежень, введених компанією SpaceX. Ба більше, хакери просили у російських солдатів точні координати, де розташовані їхні Starlink на окупованих українських територіях.

Після цього пакет даних передали силовим органам України, які деактивували ці термінали, а Сили оборони, ймовірно, завдали ударів по місцях їхнього розташування. Хакери додали, що зібрали $5870 від російських військових, а також дані 31 українця, які зголосилися допомогти армії РФ в Україні. Їхні дані передали в СБУ.

