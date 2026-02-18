Влада Росії вирішила не блокувати Telegram для військових на фронті

Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Росії Максут Шадаєв повідомив, що влада Росії вирішила не блокувати роботу месенджера Telegram для російських військових, інформує РБК 18 лютого.

«Ухвалене рішення не обмежувати зараз роботу Telegram у зоні СВО», – цитує видання слова Шадаєва на засіданні комітету Державної думи з інформаційної політики.

Як саме це буде зроблено, він не уточнив. Міністр додав, що сподівається, що згодом російські військовослужбовці перейдуть на інші платформи.

Роскомнагляд став обмежувати роботу Telegram із серпня 2025 року. Спочатку було заблоковано можливість дзвінків.

На початку лютого стався сплеск скарг на проблеми з доступом до месенджера, після чого джерела РБК повідомили, що влада вирішила розпочати роботу з повного блокування Telegram. У наглядовому відомстві підтвердили, що запроваджують «послідовні обмеження».

Частина провоєнних блогерів і громадських діячів піддали дії Роскомнагляду різкій критиці, вказавши, що Telegram активно використовується російськими військовими в Україні для зв’язку. Про це писали і чинні військові.

Деякі блогери зазначили, що збої в роботі Telegram та відключення Starlink уже спричинили проблем на фронті, у тому числі в Запорізькій області, де, за повідомленнями, українські військові розпочали контрнаступ у районі Гуляйполя.

У Кремлі заявили, що ситуацію, за якої блокування Telegram викличе ускладнення координації зусиль російських військових, уявити «важко і неможливо». «Не думаю, що можна уявити, що фронтовий зв’язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

17 лютого близький до силовиків телеграм-канал Baza з посиланням на джерела повідомив, що з 1 квітня Роскомнагляд розпочне «тотальне блокування» Telegram за аналогією з Instagram та Facebook. Роскомнагляд відповів на це повідомлення так: «Відомству нема чого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання».



