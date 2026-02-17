Блокування Telegram та відключення зв'язку на вимогу ФСБ: до чого готується Росія?

Месенджер Telegram в Росії буде повністю заблокований з 1 квітня. Про це з посиланням на свої джерела повідомило російське видання «База», яке часто називають наближеним до силових органів РФ. Видання зазначило, що Роскомнадзор приступить до тотального блокування месенджера за аналогією з Instagram і Facebook. Завантажуватися додаток не буде ані через мобільні мережі, ані через Wi-Fi.

У російській організації Роскомнадзор, яка регулює інтернет в Російській Федерації, у відповідь на це повідомлення заявили, що відомству «нема чого додати до раніше опублікованої інформації».

Нещодавно відомство заявляло, що продовжить обмежувати роботу Telegram, щоб «домогтися виконання законів Росії і забезпечити захист громадян». У Росії тиждень тому робота месенджера сповнилася, що викликало бурхливу реакцію серед російських користувачів. «Це б'є по всіх в Росії», – написав один з найпопулярніших в РФ Z-каналів.

На цьому тлі Держдума РФ ухвалила закон, який зобов'яже мобільних операторів блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть «якщо в країні або регіоні не буде загрози безпеці».

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Після того, як російські військові в Україні втратили можливість користуватися терміналами супутникового інтернету Starlink, в зоні бойових дій почалися серйозні проблеми зі зв'язком. Вони спостерігаються майже у 90% підрозділів, повідомляють російські провоєнні Telegram-канали. Вони пишуть, що цей месенджер нібито є основним засобом управління військами. Про це пишуть і російські військові.

«Якщо Telegram буде закрито, тисячі військовослужбовців залишаться без зв’язку , що в умовах наступу призведе до фатальних наслідків . Робочої альтернативи месенджеру в Росії просто немає»

«Воєнкор» Олександр Сладков (джерело Mind.ua ):

«Чим замінять «тєлєгу» на СВО? Захід влаштував нам дводенний нокдаун із цим відключеним «старлінком». Тепер і цю можливість управління та зв'язку ховаємо … Ми як будемо перемагати, якими засобами?!»

«Для мобільних вогневих груп, призначених для боротьби з БпЛА, «тєлєга» довгий час залишається єдиним каналом зв'язку . Дані про те, що оператор РЛС бачить на радарі, він не передаватиме в [державний месенджер] МАХ. Тому що потім до нього точно прийдуть ЗГТ (Служба захисту державної таємниці)»

На цю критику на брифінгу 11 лютого 2026 року відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков:

«Я не думаю, що можна уявити собі, що фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера. Уявити собі таке важко і неможливо. Ми знаємо, що ведуться контакти з людьми в Telegram, але якщо реакції не буде, то, відповідно, Роскомнадзор буде вживати заходів відповідно до законодавства...Закон потрібно виконувати»

Власник месенджера Павло Дуров написав, що влада Росії «обмежує доступ до Telegram у спробі змусити її громадян переключитися на підконтрольний державі застосунок, створений для стеження та політичної цензури».