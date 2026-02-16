ФСБ зможе блокувати зв’язок у Росії без загрози безпеці

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії зможе блокувати зв’язок, навіть якщо у країні чи регіоні не буде загрози безпеці, йдеться у поправках до закону «Про зв’язок», внесених до другого читання, звернуло увагу видання «Агентство».

Згідно з новою версією ініціативи, оператори зв’язку будуть зобов’язані «зупинити надання послуг зв’язку у разі надходження вимог від органів Федеральної служби безпеки у випадках, встановлених нормативними правовими актами президента Російської Федерації». У першій версії було інше формулювання про те, що послуги зв’язку припиняються при надходженні «запиту» від ФСБ у випадках, «установлених нормативними правовими актами президента та уряду, з метою захисту громадян і держави від загроз безпеці, що виникають».

Опитані виданням юристи пояснили, що нова редакція законопроєкту робить процес шатдаунів інтернету простішим. Юрист «Першого відділу» Євген Смирнов пояснив, що «це швидше розв’язує руки президенту, оскільки він визначатиме такі випадки». Кіберадвокат Саркіс Дарбінян зауважив, що акти президента «ще простіші, ніж ухвала уряду». Юристка «ОВД-Інфо» Валерія Вєтошкіна додала, що поправка розширить повноваження ФСБ.

Законопроєкт про право ФСБ обмежувати зв’язок був внесений до Держдуми в листопаді. Державні агентства з посиланням на джерело писали, що мета ініціативи – звільнити операторів від відповідальності за відключення зв’язку через атаки БпЛА.

Крім того, в Росії мають намір створити базу даних мобільних пристроїв (точніше їх унікальних номерів IMEI). Зв’язок буде наданий лише тим пристроям, чиї телефонні номери внесені до реєстру. Заступник міністра Дмитро Угнівенко розповідав про плани створити реєстр мобільних пристроїв, щоб ефективніше блокувати українські БпЛА. Як писало видання «Коммерсант», із пропозицією створити реєстр цих номерів до Мінцифри приходила ФСБ.