РФ оголосила іноагентом друга отруєного в Лондоні ексофіцера ФСБ

Міністерство юстиції РФ укотре розширило реєстр так званих «іноземних агентів». До списку потрапив правозахисник та біохімік Олександр Гольдфарб.

Він був близьким другом і соратником отруєного в 2006 році в Лондоні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Гольдфарб активно допомагав Литвиненкові після втечі з Росії, сприяв організації його лікування, а потім обстоював версію про відповідальність російської влади за вбивство полонієм.

Іноагентами в Росії стали видання «Нова вкладка», проєкти «Дозор у Волгограді» й «Швейцарія для всіх» та азербайджанський телеканал «Місра».

Серед фізичних осіб іноагентом також оголошений поет, письменник та журналіст Ян Шенкман.

За версією російської влади, фігуранти реєстру «іноагентів» поширюють недостовірну інформацію про рішення та політику російської влади, а також співпрацюють з іншими «іноагентами», «небажаними» організаціями чи «іноземними інформаційними джерелами».