У ФСБ Росії заявили, що затримані у справі про замах на генерала Алексєєва визнали провину

Затримані у справі про замах на першого заступника начальника Головного управління Генштабу РФ (воєнна розвідка раніше відома як ГРУ) генерала Володимира Алексєєва визнали провину, повідомила ФСБ.



«Затримані ...громадяни Росії Корба Любомир, 1960 року народження, та Васін Віктор, 1959 року народження, визнали провину та повідомили про обставини підготовки замаху... скоєного за завданням Служби безпеки України», – йдеться у заяві російської спецслужби.



За даними відомства, Любомир Корба був безпосереднім виконавцем злочину, а Віктор Васін був пособником. У ФСБ стверджують, що Корбу завербували у серпні 2025 року у Тернополі. У вербуванні, за версією спецслужб, брали участь польські спецслужби та його син, громадянин Польщі Любош Корба.



Виконавець, як стверджується у повідомленні ФСБ, пройшов стрілецьку підготовку на полігоні в Києві, був перевірений на поліграфі, проінструктований та був направлений до Росії за маршрутом Київ – Кишинів – Тбілісі – Москва.



За версією російської спецслужби, Корба дочекався появи генерала на ліфтовому майданчику і зробив чотири постріли, за вчинення вбивства Корбі нібито обіцяли 30 тисяч доларів.



За даними джерел The Washington Post, західні спецслужби мають сумніви, що Україна причетна до замаху на вбивство Алексєєва. За словами співрозмовників видання, напад на високопоставленого військового на тлі мирних переговорів, що тривають, може призвести до їх зриву і викликати різку реакцію адміністрації президента США Дональда Трампа.



Одне з джерел видання вважає найімовірнішою версією, що замах на Алексєєва пов’язаний із внутрішніми питаннями. Він нагадав, що генерал брав участь у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році.



Замах на Володимира Алексєєва було скоєно вранці 6 лютого у його будинку у Москві. Близько сьомої ранку генерал вийшов із квартири, щоб поїхати на роботу. На майданчику Алексєєв зіткнувся з невідомим, який, як стверджується, потрапив у будинок, видавши себе за постачальника їжі. Той відкрив вогонь і поранив генерала в руку та ногу, а коли той спробував відібрати пістолет, то й у груди.



Алексєєва було госпіталізовано. Повідомлялося, що він прийшов до тями.

Народжений в Україні 64-річний Володимир Алексєєв – перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє Головне розвідувальне управління, ГРУ).

8 лютого Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що підозрюваний у замаху на генерала Алексєєва був затриманий у місті Дубай в ОАЕ і вже виданий Росії. Крім Корби і Васіна у справі також фігурує Зінаїда Серебрицька, 1971 року народження, яка виїхала в Україну, заявили в ФСБ.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав те, що сталося терактом, спробою зірвати переговори щодо України та «збити США з курсу на досягнення справедливого врегулювання».

Низка ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента України писала, що замах на генерала там також оцінюють як спробу зриву мирних переговорів, але здійснену російською стороною.