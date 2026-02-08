ФСБ заявляє, що виконавець замаху на генерала Алексєєва виданий РФ

Підозрюваний у замаху на першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимира Алексєєва був затриманий у місті Дубай в ОАЕ і вже виданий Росії, повідомили російські інформагенції з посиланням на заяву ФСБ.

За даними спецслужби, затриманий – громадянин Росії Любомир Корба, 1960 року народження. ФСБ називає його безпосереднім виконавцем замаху.

Крім того, в справі про замах на Алексєєва в Москві затриманий громадянин РФ Віктор Васін, 1959 року народження. У справі також проходить Зінаїда Серебрицька, 1971 року народження, яка виїхала в Україну, заявили в ФСБ.

Про затримання двох підозрюваних у справі про замах на Алексєєва повідомило раніше видання «Коммерсант» із посиланням на джерело. За даними газети, 8 лютого цим людям мають обрати запобіжний захід у суді.

Замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва був вчинений уранці 6 лютого. У генерала кілька разів вистрілили в під’їзді його будинку на Волоколамському шосе в Москві. Алексєєва госпіталізували в тяжкому стані. 7 лютого повідомлялося, що генерал прийшов до тями після операції.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що замах на Алексєєва «підтвердив націленість режиму (президента України Володимира) Зеленського на постійні провокації, націлені своєю чергою на зрив переговорного процесу». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув звинувачення в причетності Києва до замаху.

Народжений в Україні 64-річний Володимир Алексєєв – перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє Головне розвідувальне управління, ГРУ).



