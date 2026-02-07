WP: у західних спецслужбах сумніваються в причетності Києва до замаху на заступника голови ГРУ

У західних спецслужбах сумніваються, що Україна причетна до замаху на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, першого заступника начальника Головного управління Генштабу збройних сил Росії (військова розвідка, відома як ГРУ) – про це пише The Washington Post із посиланням на колишніх і чинних співробітників західних спецслужб.

За словами співрозмовників видання, напад на Алексєєва на тлі мирних переговорів, що тривають, може призвести до їх зриву і викликати різку реакцію адміністрації президента США Дональда Трампа.

«Спецслужби України робили подібні напади в минулому, але з їхнього боку було б справжнім божевіллям робити це зараз», – заявив колишній високопоставлений співробітник розвідки США.

Одне з джерел видання вважає «набагато більш імовірним», що замах на Алексєєва пов’язаний із внутрішніми питаннями, нагадавши, що генерал брав участь у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році, а також зустрічався із її засновником Євгеном Пригожиним незадовго до його загибелі в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

Замах на Володимира Алексєєва стався вранці 6 лютого у житловому будинку у Москві. Його госпіталізували. Про стан Алексєєва офіційно не повідомляли, за даними ЗМІ, він – тяжкий.

Чоловіка, який стріляв, розшукують.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив без наведення доказів, що до замаху причетна Україна. Він сказав, що замах нібито був спрямований на саботаж мирних переговорів.

В інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не має жодного стосунку до цієї стрілянини: «Ми не знаємо, що сталося з цим конкретним генералом – можливо, це були їхні власні внутрішні російські чвари».

Народжений в Україні Алексєєв потрапив під санкції США через кібервтручання Росії в президентські вибори в США 2016 року. Європейський Союз запровадив проти нього санкції через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки в англійському місті Солсбері у 2018 році.

Володимир Алексєєв, уродженець України, перебуває під санкціями низки країн. У Великій Британії Алексєєва звинувачують у причетності до замаху на Сергія Скрипаля у Солсбері. У США до санкційного списку він був внесений у зв’язку з діяльністю його підопічних у кіберпросторі, зокрема за звинуваченням у причетності до втручання у вибори президента США.

Алексєєв також брав участь у російській військовій операції в Сирії на підтримку режиму Башара Асада, у 2017 році він був удостоєний звання «Героя Росії». Як стверджує Головне управління розвідки України, у Сирії Володимир Алексєєв «відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ, що призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення».

Алексєєва також називали одним із кураторів ПВК «Вагнер». Під час заколоту Євгена Пригожина в червні 2023 року він записував відеозвернення до бійців ПВК, а також спілкувався особисто з Пригожиним.

Як з’ясували розслідувальні проєкти Радіо Свобода «Система» і «Схеми», після сварки Пригожина з тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу Алексєєву доручили створити заміну ПВК «Вагнер». У підсумку він став одним із ключових кураторів добровольчих формувань РФ в Україні, зокрема стояв за створенням ПВК «Редут», яка по суті була мережею ГРУ для вербування на війну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російському тилу вбили кількох високопоставлених військових. Найбільшого резонансу набула загибель внаслідок вибухів трьох генералів: