ЗМІ: затримані підозрювані у замаху на генерала російського ГРУ Алексєєва

Російські правоохоронці затримали підозрюваного в скоєному 6 лютого замаху на заступника начальника Головного управління Генштабу російської армії (ГРУ) Володимира Алексєєва, повідомляють російські медіа, у тому числі «Комерсант», Baza і «РЕН ТВ» із посиланням на свої джерела.

«Комерсант» пише, що підозрюваного вже доставили на допит, а суд про запобіжний захід очікують у неділю 8 лютого.

Кримінальну справу відкрили за статтями про замах на вбивство і незаконний обіг зброї.

Низка ЗМІ, у тому числі «Комерсант», уточнюють, що затримані двоє підозрюваних – ймовірний стрілець і його спільник. Телеграм-канали Mash і Baza стверджують, що чоловіка, який стріляв у генерала, «везуть з Дубаю». Разом із ним, за даними телеграм-каналів, затриманий спільник.

Про особу підозрюваних і можливих замовників нападу поки що немає інформації. Сам генерал, за даними телеграм-каналів, успішно переніс операцію і прийшов до тями. Про це написав, зокрема, колишній депутат Верховної Ради України Олег Царьов, який, як стверджується, є добрим знайомим Алексєєвим. Про це також пише російське державне агентство ТАСС із посиланням на джерело «в медичних колах».

Замах на генерала Алексєєва був скоєний вранці 6 лютого у його будинку в Москві. За повідомленнями, близько сьомої ранку генерал вийшов із квартири, щоб поїхати на роботу. На майданчику він зіткнувся з невідомим, який, як стверджується, потрапив у будинок, видавши себе за постачальника їжі. Той відкрив вогонь і поранив генерала в руку й ногу, а коли той спробував відібрати пістолет, то і в груди.

Російське слідство версій щодо того, хто міг стояти за замахом – не висувало.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив без наведення доказів, що до замаху причетна Україна. Він сказав, що замах нібито був спрямований на саботаж мирних переговорів.

В інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не має жодного стосунку до цієї стрілянини: «Ми не знаємо, що сталося з цим конкретним генералом – можливо, це були їхні власні внутрішні російські чвари».

Тим часом, The Washington Post із посиланням на колишніх і чинних співробітників західних спецслужб пише, що в західних спецслужбах сумніваються, що Україна причетна до замаху на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

Одне з джерел видання вважає «набагато більш імовірним», що замах на Алексєєва пов’язаний із внутрішніми питаннями, нагадавши, що генерал брав участь у придушенні заколоту ПВК «Вагнер» у 2023 році, а також зустрічався із її засновником Євгеном Пригожиним незадовго до його загибелі в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

Внаслідок замахів у Росії останніми роками загинули кілька високопоставлених військових, проте, як правило, йшлося не про стрілянину, а про вибухи.