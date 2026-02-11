У Кремлі ввжають, що уповільнення Telegram не впливає на військових РФ на фронті

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 лютого прокоментував заяви російського наглядового відомства в галузі телекомунікацій, Роскомнагляду, про продовження уповільнення в Росії месенджера Telegram.

На запитання про те, як позначиться уповільнення месенджера на бойових діях на фронті, Пєсков зазначив, що щодо цього треба звертатися до міністерства оборони, але при цьому додав: «Я не думаю, що можна уявити, що фронтовий зв’язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера».

Раніше частина провоєнних блогерів і громадських діячів піддали дії Роскомнагляду критиці, вказавши, що Telegram активно використовується російськими військовими в Україні як засіб зв’язку. Про це писали і чинні військові. Деякі блогери зазначили, що збої в роботі Telegram та відключення Starlink вже спричинили проблеми на фронті, зокрема в Запорізькій області.

Губернатор прикордонної Бєлгородської області В'ячеслав Гладков зранку 11 лютого заявив, що «переймається» через те, що «уповільнення телеграм-каналу може вплинути на донесення оперативної інформації» до жителів регіону. Він закликав їх реєструватися в месенджері MAX, який просуває російська влада.

11 лютого агентство ТАСС повідомило, що Telegram був оштрафований російським судом на 7 мільйоінв рублів за невиконання власником «обов’язків із самоконтролю».

10 лютого Роскомнагляд заявив про плани продовження «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який, як наголошує відомство, як і раніше, не виконує вимоги російського законодавства.

Власник месенджера Telegram Павло Дуров увечері того ж дня написав, що влада Росії «обмежує доступ до Telegram у спробі змусити її громадян переключитися на підконтрольну державі застосунок, створений для стеження та політичної цензури». Він зазначив, що раніше влада Ірану пішла на такі ж заходи, але більшість жителів країни все одно використовують Telegram, оминаючи цензуру.



