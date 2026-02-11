Доступність посилання

У Кремлі ввжають, що уповільнення Telegram не впливає на військових РФ на фронті

Речник Кремля Дмитро Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 лютого прокоментував заяви російського наглядового відомства в галузі телекомунікацій, Роскомнагляду, про продовження уповільнення в Росії месенджера Telegram.

На запитання про те, як позначиться уповільнення месенджера на бойових діях на фронті, Пєсков зазначив, що щодо цього треба звертатися до міністерства оборони, але при цьому додав: «Я не думаю, що можна уявити, що фронтовий зв’язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера».

Раніше частина провоєнних блогерів і громадських діячів піддали дії Роскомнагляду критиці, вказавши, що Telegram активно використовується російськими військовими в Україні як засіб зв’язку. Про це писали і чинні військові. Деякі блогери зазначили, що збої в роботі Telegram та відключення Starlink вже спричинили проблеми на фронті, зокрема в Запорізькій області.

Губернатор прикордонної Бєлгородської області В'ячеслав Гладков зранку 11 лютого заявив, що «переймається» через те, що «уповільнення телеграм-каналу може вплинути на донесення оперативної інформації» до жителів регіону. Він закликав їх реєструватися в месенджері MAX, який просуває російська влада.

11 лютого агентство ТАСС повідомило, що Telegram був оштрафований російським судом на 7 мільйоінв рублів за невиконання власником «обов’язків із самоконтролю».

10 лютого Роскомнагляд заявив про плани продовження «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який, як наголошує відомство, як і раніше, не виконує вимоги російського законодавства.

Власник месенджера Telegram Павло Дуров увечері того ж дня написав, що влада Росії «обмежує доступ до Telegram у спробі змусити її громадян переключитися на підконтрольну державі застосунок, створений для стеження та політичної цензури». Він зазначив, що раніше влада Ірану пішла на такі ж заходи, але більшість жителів країни все одно використовують Telegram, оминаючи цензуру.


