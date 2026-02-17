Держдума Росії зобов’язала операторів відключати зв’язок на вимогу ФСБ

Держдума РФ у другому та третьому читаннях схвалила поправки до закону «Про зв’язок», які дозволять ФСБ відключати будь-який вид зв’язку в будь-якому регіоні та в будь-який час.

Згідно з документом, оператори будуть зобов’язані призупинити надання послуг під час надходження вимог від ФСБ у випадках, встановлених нормативними правовими актами президента Росії.

Спочатку в проєкті закону йшлося про те, що ФСБ може відправляти «запити» про блокування зв’язку «з метою захисту громадян і держави від загроз безпеки, що виникають», але до другого читання «запит» замінили на «вимоги», а частину про захист населення від «загроз безпеки» повністю прибрали.

За словами юриста Євгена Смирнова, після того, як поправки будуть схвалені, причини для блокування зв’язку не будуть обмежені. «Це швидше, розв'язує руки президенту, оскільки він визначатиме такі випадки», – наголосив Смирнов у коментарі російському виданню «Агентство».

Законопроєкт про право ФСБ обмежувати зв’язок було внесено до російської Держдуми у листопаді 2025 року. Держагентства з посиланням на джерело писали, що мета ініціативи – звільнити операторів від відповідальності за відключення зв’язку через атаки безпілотників.



Крім того, у Росії планують створити базу даних мобільних пристроїв (унікальних номерів IMEI). Зв’язок буде надано лише тим пристроям, номери яких внесені до реєстру. Заступник голови Мінцфіри Дмитро Угнівенко раніше розповідав про плани створити реєстр мобільних пристроїв, щоб ефективніше блокувати українські дрони, оскільки деякі пристрої використовують сім-карти під час підльоту до мети. Як писало видання «Комерсант», із пропозицією створити реєстр номерів до Мінцифри звернулася ФСБ.