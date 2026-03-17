Депутати хочуть втекти з Ради: «втомилися» чи «злякалися» НАБУ?

Уперше з часу Незалежності: народні обранці хочуть утекти з парламенту?

Фракція «Слуга народу» більше не голосує в парламенті одноголосно за президентські та урядові законопроєкти? Чи що сталося?

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») заявив, що «Рада зламалася».

««Слуга народу» втратила ядро: фракція складається зі 111 депутатів», – сказав перший заступник голови парламентської більшості Андрій Мотовиловець.

«Депутатами керує страх», – сказав Мотовиловець. На його думку, депутати бояться отримати підозри від НАБУ і САП, тому не хочуть голосувати. А 40 народних обранців, нібито узагалі готові скласти мандати.

Член депутатської групи «Відновлення України» Олександр Юрченко, назвав ще більшу цифру: «50-60 «слуг» написали заяви про складання мандатів».

Чи дійсно ухвалювати законопроєкти зараз важко, бо не вистачає голосів? Що стало причиною парламентської кризи?

Частина «слуг народу» дійсно втомилася, зарплата ж «не відповідає рівню відповідальності». Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) сказав народний депутат України від «Слуги народу» Микола Задорожній:

«Я не думаю, що це абсолютно у всіх, але втома має місце. Багато хто б вже пішов би з цієї роботи»

Фінансова мотивація не рятує. Попри підвищення депутатських виплат, грошей інколи не вистачає, каже Задорожній:

«Зарплата, на думку багатьох колег, не відповідає рівню відповідальності, рівню тих потреб і можливих ризиків. Зарплата в середньому десь 50-60 тисяч гривень. Депутатські – 200 тисяч, але витрати, які несе депутат, виконуючи свої обов'язки, вони інколи бувають і вищі, залежно від роботи, яка робиться: поїздки по країні, проживання, харчування, допомога війську».

Чи вплинули розслідування НАБУ про зарплати депутатам у конвертах на голосування в парламенті?

Депутатами керує страх

Чорна каса і виплати у конвертах. Чи є тут логічний зв'язок? Чи може не це вплинути президент?

Дізнаємося думку Дар'ї Каленюк, виконавчої директорки Центру протидії корупції.

Чи скористається кризою у фракції «Слуга народу» опозиція? Наскільки реально президенту «перезібрати» монобільшість? Та чи залишились у Зеленського важелі впливу на свою фракцію у парламенті? Пояснює політолог Володимир Фесенко.

