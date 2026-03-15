«Працювати в Раді або на фронт»: Зеленський запропонував вибір народним депутатам

Народні депутати, які хотіли скласти мандат, мають продовжувати виконувати свої обов’язки у Верховній Раді або ж піти служити на фронт, зазначив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами голови держави, від початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Однак у період воєнного стану парламент повинен продовжувати повноцінно функціонувати.

«Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт», – заявив Зеленський.

Президент каже, «якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті».

Він зазначив, що готовий обговорити з парламентом можливі зміни до законодавства щодо мобілізації, які дозволили б народним депутатам долучитися до служби та додав, що проведення виборів, на його думку, «під час війни є неможливим».

«Щодо того, як працює парламент зараз: може бути багато різних причин, багато особистих оцінок. Але ситуацію треба виправляти. Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення. Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті», – додав глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що зараз багато народних депутатів хочуть скласти свої мандати.

«Є багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін. Але тим не менш є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було», – наголосив лідер країни.