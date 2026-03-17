Зеленський у Лондоні зустрівся з королем Британії

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і король Великої Британії Чарльз ІІІ під час попередньої зустрічі, 18 липня 2024 року

Президент Володимир Зеленський отримав аудієнцію короля Великої Британії Чарльзом ІІІ під час візиту до Лондона 17 березня. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

«Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною», – заявив Зеленський.

Пресслужба короля підтвердила зустріч, яка мала місце в Букінгемському палаці.

Президент України Володимир Зеленський близько 11:00 за місцевим часом (це 13:00 за Києвом) прибув до Лондона. Очікується, що згодом він зустрінеться з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Як повідомив раніше 17 березня британський уряд, Зеленський і Стармер прагнуть домовитися про глибше оборонне і промислове партнерство, «використовуючи досвід України і промислову базу Великої Британії для виробництва й постачання безпілотників та інноваційних можливостей».

Очікується, що лідери узгодять розширену декларацію, спрямовану на спільне виробництво й постачання безпілотників та інших військових технологій, йдеться у заяві Даунінґ-стріт.

За повідомленням, у рамках угоди Велика Британія й Україна також розглянуть можливості для розширення оборонно-промислової й технологічної співпраці з третіми країнами.


