Зеленський у Лондоні зустрівся з королем Британії

Президент Володимир Зеленський отримав аудієнцію короля Великої Британії Чарльзом ІІІ під час візиту до Лондона 17 березня. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

«Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною», – заявив Зеленський.

Пресслужба короля підтвердила зустріч, яка мала місце в Букінгемському палаці.

Президент України Володимир Зеленський близько 11:00 за місцевим часом (це 13:00 за Києвом) прибув до Лондона. Очікується, що згодом він зустрінеться з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Читайте також: «У нас спільний ворог – Іран, і це також послаблює Росію». Україна шле експертів-перехоплювачів дронів на Близький Схід

Як повідомив раніше 17 березня британський уряд, Зеленський і Стармер прагнуть домовитися про глибше оборонне і промислове партнерство, «використовуючи досвід України і промислову базу Великої Британії для виробництва й постачання безпілотників та інноваційних можливостей».

Очікується, що лідери узгодять розширену декларацію, спрямовану на спільне виробництво й постачання безпілотників та інших військових технологій, йдеться у заяві Даунінґ-стріт.

За повідомленням, у рамках угоди Велика Британія й Україна також розглянуть можливості для розширення оборонно-промислової й технологічної співпраці з третіми країнами.



