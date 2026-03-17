Співпраця у сфері дронів: Зеленський зустрінеться зі Стармером у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський 17 березня зустрінеться з прем’єр-міністром Кіром Стармером у Лондоні, щоб домовитися про глибше оборонне і промислове партнерство, «використовуючи досвід України і промислову базу Великої Британії для виробництва й постачання безпілотників та інноваційних можливостей», повідомив британський уряд.

Очікується, що лідери узгодять розширену декларацію, спрямовану на спільне виробництво й постачання безпілотників та інших військових технологій, йдеться у заяві Даунінг-стріт.

За повідомленням, у рамках угоди Велика Британія й Україна також розглянуть можливості для розширення оборонно-промислової й технологічної співпраці з третіми країнами.

«Ми повинні працювати з нашими партнерами і союзниками, щоб забезпечити безпеку вдома і за кордоном, і нове партнерство з Україною саме це й зробить. Дрони, електронна боротьба і швидкі інновації на полі бою зараз є центральними для національної й економічної безпеки, і це лише посилюється конфліктом на Близькому Сході», – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

В уряді Британії додали, що нова співпраця є кроком у 100-річному партнерстві, про яке британський прем’єр домовився з президентом України у Києві в січні 2025 року, і підвищить здатність Збройних сил України захищатися «від варварських нападів Росії, водночас гарантуючи, що союзники й партнери зможуть використовувати уроки, отримані на полі бою, щоб випередити Росію і її поплічників на театрах бойових дій по всьому світу».

За повідомленням, Велика Британія також профінансує новий центр зі штучного інтелекту в Міністерстві оборони України.

Очікується, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте також відвідає Лондон для переговорів зі Стармером і Зеленським, на яких йтиметься про зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру для України, дії «Коаліції охочих» у разі припинення вогню й необхідність підтримки санкційного тиску на Росію, повідомив британський уряд.

В офісі президента Зеленського про візит поки не повідомляли.

ЗМІ раніше писали, що після Лондона Зеленський поїде до Іспанії, де зустрінеться з головою уряду Педро Санчесом, а після цього поїде до Брюсселя, куди він запрошений на засідання Європейської ради, що пройде 19 і 20 березня.