Прем’єр Британії Стармер анонсував зустріч з Зеленським

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував зустріч з президентом України Володимир Зеленським найближчим часом.



Він зазначив, що підтримує контакт із лідерами країн Перської затоки, Європи та інших регіонів. Зокрема, сьогодні, 16 березня, вранці він зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні.

«Незабаром я зустрінуся з президентом Зеленським, бо життєво важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на підтримці України. Ми не можемо дозволити війні в Перській затоці перетворитися на несподівану вигоду для Путіна», – заявив він під час брифінгу.



Минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідером Франції Емманюелем Макроном. Під час спільної пресконференції Зеленський заявив, що зняття санкцій Сполучених Штатів із російської нафти, яка на цей час вже перебуває на танкерах у морі, може збагатити російський бюджет на суму 10 мільярдів доларів.

Читайте також: У Кремлі прокоментували послаблення санкцій США щодо російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти, які «застрягли в морі». Цей дозвіл поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває з 28 лютого, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.