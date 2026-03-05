Стармер: додаткові винищувачі Typhoon відправлять до Катару

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що додаткові британські винищувачі Typhoon розгортаються в Катарі на тлі конфлікту на Близькому Сході.



«Сьогодні я можу оголосити, що ми відправляємо чотири додаткові винищувачі Typhoon, щоб приєднатися до нашої ескадрильї в Катарі для посилення наших оборонних операцій у Катарі та в усьому регіоні», – сказав він.

За його словами, військовий корабель HMS Dragon розгортається в Середземному морі, також два гелікоптери Wildcat, озброєні ракетами для боротьби з дронами, завтра прибудуть на Кіпр.

Стармер зазначив, що понад 4000 людей повернулися до Великої Британії комерційними рейсами, ще сім рейсів мають прибути до Британії сьогодні. Також з Оману вилетів перший чартерний рейс. Як повідомив прем’єр, понад 140 000 британців у регіоні зареєструвалися для отримання оновлень від свого уряду.

Прем’єр додав, що Велика Британія дозволила США використовувати британські бази «для проведення оборонних операцій».

Напередодні президент США Дональд Трамп знову розкритикував Велику Британію, заявивши, що відносини між двома країнами «не такі, як раніше». Трамп заявив газеті The Sun, що Америці не потрібна Велика Британія для проведення військових операцій на Близькому Сході, але додав, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер «не був корисним».

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю й по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Того ж дня, 28 лютого, Лідери Німеччини, Франції і Великої Британії Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон і Кір Стармер заявили, що не брали участі в ударах по Ірану, але тісно контактують із міжнародними партнерами, зокрема США, Ізраїлем і партнерами у регіоні. Вони закликали до відновлення переговорів



