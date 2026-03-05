Рютте розповів про підтримку НАТО операції США проти Ірану та перспективи застосування статті 5

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени НАТО підтримують операцію США проти Ірану, але не розголошуватимуть, коли саме можуть застосувати п’яту статтю про колективну оборону. Про це він сказав 4 березня в інтерв’ю Newsmax.

«З поважних причин ми завжди будемо залишатися дуже нечіткими щодо того, коли спрацьовує стаття 5 стаття договору, яка говорить, що напад на одного члена вважається нападом на всіх… Ми зберігаємо цю невизначеність, тому що не хочемо, щоб наші вороги, наші противники, дізналися про це більше... Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території НАТО», – сказав він.

Генсек НАТО розповів, що якщо буде застосовано статтю 5, альянс негайно дасть про це зрозуміти. До того часу, за його словами, ця невизначеність є навмисною та покликана змусити супротивників ретельно обміркувати ризики нападу на інтереси НАТО.

Рютте зазначив, що НАТО не бере участі в операції проти Ірану, але серед членів альянсу існує «широка підтримка» кампанії президента Дональда Трампа, спрямованої проти ядерного та ракетного потенціалу Ірану, навіть попри те, що деякі європейські лідери висловили публічну критику цієї операції.

«НАТО не бере участі. Але очевидно, що союзники, по суті, у великих масштабах підтримують те, що робить президент, а також сприяють тому, що США зараз роблять у регіоні, знищуючи цей ядерний потенціал Ірану та, звичайно, ракетний потенціал», – сказав генсек НАТО.



За його словами, країни НАТО також підтримують партнерів на Близькому Сході.

«Я постійно контактую з ними, бо хочемо переконатися, що ми допоможемо їм у всьому, що ми можемо зробити для їхньої безпеки», – сказав він.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю й по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Того ж дня, 28 лютого, Лідери Німеччини, Франції і Великої Британії Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон і Кір Стармер заявили, що не брали участі в ударах по Ірану, але тісно контактують із міжнародними партнерами, зокрема США, Ізраїлем і партнерами у регіоні. Вони закликали до відновлення переговорів і наполегливо закликали іранське керівництво шукати рішення шляхом переговорів.



