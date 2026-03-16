Ніхто не хоче втягуватися у війну: Каллас про можливість військової місії ЄС в Ормузькій протоці

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 16 березня обговорили посилення військово-морської місії Aspides, що супроводжує торговельні судна в Червоному морі на випадок потенційних атак хуситів, і її розширення на Ормузьку затоку. Глава європейської дипломатії Кая Каллас за результатами дискусії сказала, що наразі немає готовності змінити її мандат, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми обговорили варіанти кращого захисту судноплавства в регіоні. У ЄС уже є військово-морська операція – Aspides, яка відіграє важливу роль у забезпеченні свободи судноплавства. Під час дискусії було висловлено чітке бажання посилити цю операцію, але наразі не було готовності змінювати її мандат. Хоча Ормузька протока зараз у центрі уваги, Червоне море також залишається критично важливим. Існує ризик втручання хуситів, тому ми повинні залишатися пильними», – зазначила Каллас.

Читайте також: «Це не наша війна» – Пісторіус відповів Трампу на заклик надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку

Під посиленням операції мається на увазі збільшення її військово-морських ресурсів. Що ж до її розширення, головна дипломатка блоку зауважила, що держави ЄС уникають ескалації:

«Що стосується розширення мандату на Ормузьку протоку, держави-члени не виявили готовності це робити. Як я вже зазначила, ніхто не хоче активно втягуватися в цю війну, і всі стурбовані тим, до чого вона може призвести».

Висока представниця ЄС із закордонних справ сказала, що був наголос на необхідності дипломатичних рішень, щоб знайти прийнятне рішення.

«Близько 20% світових поставок нафти та газу проходять через Ормузьку протоку. Найбільше це впливає на Азію. Через протоку також перевозять добрива. Якщо цього року не буде добрив, наступного року може виникнути голод», – попередила Каллас, зазначивши, що пошуки можливих опцій триватимуть. Дипломатка збиратиме пропозиції від держав-членів.

Коментуючи заяву глави МЗС Ірану про те, що протока закрита лише для «суден ворогів», Каллас звернула увагу, що «недостатньо просто заявити, що протока відкрита для друзів».





«Потрібні конкретні та відчутні гарантії безпеки, які покажуть, що судноплавство справді стало безпечним. Ситуація дуже складна. Але всі європейські країни підтримують дипломатичне рішення», – резюмувала топдипломатка ЄС.

14 березня Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни направлять військові кораблі в район Ормузької протоки, щоб прохід суден по ньому був безпечним.

Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надсилатиме військові кораблі для гарантування безпеки в Ормузькій протоці на заклик Трампа. За даними The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовляється надсилати військові кораблі в Ормузьку протоку на заклик Трампа.

В оприлюдненому 16 березня інтерв’ю Financial Times Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.



