«Трохи тривожно» – у ЄС реагують на слова Трампа про «дуже погане» майбутнє для НАТО через Ормузьку протоку

Міністри закордонних справ держав ЄС 16 березня обговорюють свої можливі дії в Ормузькій протоці, функціонування якої вважають критично важливим для транспортування нафти й добрив.

Коментуючи очікування президента США Дональда Трампа щодо залучення союзників до відкриття Ормузької протоки, інакше НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на той факт, що американський лідер буцімто не ототожнює свої державу з альянсом.

«Трохи тривожно, що президент Трамп говорить про НАТО як про «них» або «Європу», а не «нас». Існують відповідні процедури. Наскільки мені відомо, вони ще не були активовані в НАТО… Туреччина могла б вимагати консультацій за статтею 4 НАТО (консультації між союзниками, коли одна або кілька держав вважають, що існує загроза їхній безпеці – ред.), як це було у випадках, коли російські дрони чи літаки летіли в бік Польщі чи Естонії… Якщо буде запит через НАТО, ми, звичайно, з поваги та симпатії до наших американських союзників дуже уважно його розглянемо», – зауважив Сікорський.

Новий міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен зазначив, що Європі відомо про очікування чинного президента США, також попередніх американських адміністрацій, що європейський континент «робитиме більше» в межах НАТО, але його можливості в Ормузькій протоці ще належить оцінити.

«Щодо цієї конкретної дії в Ормузькій протоці – ми справді ще з’ясовуватимемо, що саме можливо, яка є потреба і що взагалі реально. Це дуже серйозні рішення. Потрібно також зрозуміти, чи взагалі це можливо і чи матиме реальний ефект. Тому наразі жодного рішення ще немає», – сказав Том Берендсен.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зауважив, що всі союзники зацікавлені в свободі морського судноплавства, однак НАТО не ухвалювала жодних рішень щодо своїх дій в Ормузькій протоці.

«Ми хочемо насамперед почути від Ізраїлю та США, коли вони вважатимуть свої військові цілі в Ірані досягнутими… Коли ми будемо на цьому етапі, можна буде відповісти на подальші питання. Але зараз ці питання ще не стоять», – сказав Вадефуль, коментуючи очікування президента Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

В інтерв’ю, опублікованому 16 березня газетою The Financial Times, Трамп заявив, що так само, як Сполучені Штати допомогли Україні у війні з Росією, він очікує допомоги Європи в протоці.

Перебої з судноплавством у протоці призвели до зростання цін на нафту по всьому світу, що призвело до підвищення вартості життя для сотень мільйонів людей.

На запитання, яку саме допомогу він очікує, Трамп сказав, що потрібні тральщики, а також «люди, які знищать деяких зловмисників, що перебувають вздовж узбережжя [Ірану]».