ВМС США ще не готові супроводжувати судна в Перській затоці – міністр

Військово-морські сили США на даний час не готові супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку, і може знадобитися ще кілька тижнів, перш ніж це стане можливим, заявив в інтерв’ю CNBC міністр енергетики США Кріс Райт.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що ВМС США можуть бути залучені для допомоги в супроводі суден через Ормузьку протоку.

«Це станеться відносно скоро, але не зараз, – сказав Райт в інтерв’ю 12 березня. – Ми просто не готові. Усі наші військові ресурси зараз зосереджені на знищенні наступальних можливостей Ірану і виробничої промисловості, яка забезпечує їхні наступальні можливості».

За словами Райта, ВМС, ймовірно, зможуть супроводжувати танкери до кінця березня.

«Я буду в Пентагоні пізніше сьогодні – саме над цим працюють військові», – додав він.

Раніше сьогодні новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив перше публічне звернення з моменту його обрання Радою експертів. Його заява була зачитана на державному телебаченні країни. За словами Хаменеї, Ормузька протока, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, має залишатися закритою як «інструмент тиску».

У своєму посланні він також заявив, що Тегеран вірить у дружбу зі своїми сусідами, наголосивши, що іранські військові завдають ударів лише по американських базах у цих країнах. Хаменеї додав, що всі бази США в регіоні мають бути негайно закриті, в іншому разі їх атакують.

Президент США Дональд Трамп 11 березня заявив, що Сполучені Штати «виграли» війну проти Ірану, але каже, що американські сили продовжуватимуть атакувати, доки робота не буде завершена у той час, як Тегеран завдав удару щонайменше по шести суднах у регіоні та пообіцяв подальші удари.

Практично повне перекриття Ормузької протоки призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії. Вранці 12 березня ціна нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази в Перській затоці.