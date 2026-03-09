Макрон ініціював розгортання військово-морських сил для захисту судноплавних шляхів

Франція розгорне близько десятка військово-морських суден, включаючи авіаносну групу, побудовану навколо французького авіаносця «Шарль де Голль», у східному Середземномор’ї, Червоному морі й, можливо, в Ормузькій протоці для підтримки союзників і захисту судноплавства в умовах зростання напруженості на Близькому Сході, заявив президент Емманюель Макрон 9 березня.

Виступаючи в Пафосі на заході Кіпру разом із президентом Кіпру Нікосом Христодулідесом і прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, Макрон заявив, що розгортання залишатиметься «строго оборонним» і спрямоване на підтримку «всіх країн, на які напав Іран у своїй відповіді». Він також сказав, що цей крок має на меті «показати нашу надійність і сприяти регіональній деескалації».

«Зрештою, ми прагнемо гарантувати свободу судноплавства і морську безпеку», – додав Макрон.

Європа значною мірою залишилася осторонь в ескалації протистояння між Сполученими Штатами, Ізраїлем й Іраном, але зростаючі загрози регіональному судноплавству і зростання цін на нафту посилили тиск на європейські уряди щодо захисту морських шляхів.