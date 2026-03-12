Новий верховний лідер Ірану оприлюднив перше звернення

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив перше публічне звернення з моменту його обрання Радою експертів. Його заява була зачитана на державному телебаченні країни.

За словами Хаменеї, Ормузька протока, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, має залишатися закритою як «інструмент тиску».

У своєму посланні він також заявив, що Тегеран вірить у дружбу зі своїми сусідами, наголосивши, що іранські військові завдають ударів лише по американських базах у цих країнах. Хаменеї додав, що всі бази США в регіоні мають бути негайно закриті, в іншому разі їх атакують.

Моджтаба Хаменеї не з’являвся публічно протягом кількох днів з моменту оголошення про його призначення на посаду верховного лідера країни. Раніше ЗМІ повідомляли, що він міг зазнати поранень під час ударів США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув його батько – аятола Алі Хаменеї. За даними CNN, Моджтаба Хаменеї отримав перелом стопи та інші незначні травми в перший день бомбардувань.

Практично повне перекриття Ормузької протоки призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії. Вранці 12 березня ціна нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази в Перській затоці.