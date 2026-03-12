Розслідування про удар по школі в Ірані: що відомо про роль США

ВАШИНГТОН – Остаточну оцінку подій навколо смертельного ракетного удару по іранській школі для дівчат передадуть Конгресу в найближчі дні, повідомили Радіо Свобода джерела на тлі повідомлень, кількість яких зростає, про те, що, ймовірно, цей удар завдали Сполучені Штати.

Існує дедалі більше доказів того, що удар може бути результатом того, що сили США покладалися на застарілі розвіддані, сказали двоє американських посадовців, знайомих із ситуацією, хоча вони застерегли, що оцінка все ще попередня.

Посадовці, які говорили з Радіо Свобода 11 березня на умовах анонімності, оскільки розслідування триває, сказали, що не можуть підтвердити чи спростувати повідомлення, які з’явилися, серед іншого, в The New York Times і Reuters щодо неточних даних розвідки, але додали, що попередні висновки є в схожому напрямку.

28 лютого удар потрапив у початкову школу для дівчат Shajarah Tayyebeh у місті Мінаб на півдні Ірану, провінція Хормозган, внаслідок чого загинули, за даними місцевої влади, щонайменше 175 людей, включно зі 168 дітьми.

Як обирали ціль

Міністр оборони США Піт Геґсет і інші американські посадовці наголосили, що Сполучені Штати цілеспрямовано не обирають цивільні об’єкти.

Президент США Дональд Трамп спочатку припустив, що Іран може бути відповідальний за атаку. Коли його знову запитали 11 березня про повідомлення, які вказують на можливу відповідальність США, Трамп сказав, що він не має достатньо інформації, щоб коментувати, але що прийме результати розслідування.

Якщо підтвердиться, що це була помилка США, це стало б одним із найбільш смертельних інцидентів із жертвами серед цивільних за участю американських сил за десятиліття.

Два джерела, поінформовані про попередні висновки, сказали Reuters, що дані для цілей, використані офіцерами Центрального командування США, здається, базувалися на застарілих розвідданих. Наразі невідомо, як застаріла інформація була включена до процесу вибору цілі або чому її не перевірили перед ударом.

Архівні версії сайту школи показують, що кампус розташований поруч із комплексом, пов’язаним із Корпусом вартових Ісламської революції (IRGC) – елітною іранською силою, що підзвітна безпосередньо верховному лідерові країни.

Є ознаки потенційної помилки у виборі цілі

Слідчі вивчають, чи попередні розвіддані з цього місця, коли військові об’єкти нібито розташовувалися ближче до школи, могли сприяти помилці при виборі цілі.

Представник Пентагону відмовився обговорювати попередні висновки, заявивши лише, що «інцидент розслідують».

Приватно, однак, посадовці кажуть, що законодавці невдовзі матимуть перший брифінг. «Є ознаки потенційної помилки у виборі цілі, – сказав один американський посадовець Радіо Свобода на умовах анонімності. – Але аналіз триває, і було б передчасно робити остаточні висновки, поки слідчі не завершать свою роботу».

Тиск у Конгресі

Ці повідомлення спричинили різкі реакції на Капітолійському пагорбі, оскільки законодавці вимагають підзвітності.

Група з 46 законодавців, очолювана сенаторами-демократами – Джин Шагін (Нью-Гемпшир), Кріс Ван Голлен (Меріленд), Тім Кейн (Вірджинія), Елізабет Воррен (Массачусетс) і Браян Шатц (Гаваї) – направила лист Геґсету, вимагаючи швидкого розслідування.

Сенатори сказали, що висновки – і будь‑які кроки для відповідальності – повинні бути оприлюднені якомога швидше, наголошуючи, що міжнародне гуманітарне право вимагає від США мінімізувати шкоду для цивільних.

У виступі у Сенаті 11 березня Браян Шатц попередив, що інцидент підкреслює небезпеку легковажного ставлення до війни. У виступі, який відображав ширші занепокоєння серед демократів, він заявив, що точність і дисципліна у військових операціях не є ознаками слабкості, а визнанням людської ціни війни. Він додав, що коли лідери проявляють необережність на найвищому рівні командування, наслідки можуть бути як моральними, так і стратегічними.

Шатц сказав, що Сполучені Штати ніколи не повинні легковажно ставитися до застосування сили і не можуть приймати загибель цивільних як щось, що можна просто cписати.

Ще один демократ, Кріс Мерфі, гостро розкритикував ширшу стратегію адміністрації в конфлікті з Іраном, назвавши удар по школі трагічним прикладом того, що він описав як несистемний план війни.

Мерфі сказав колегам, що помилки неминучі у війні, але такі трагедії ілюструють, чому масштабні кампанії бомбардувань рідко досягають своїх політичних цілей. Він також звинуватив адміністрацію в тому, що вона не повідомила американську громадськість ні про причину удару, ні про ширші цілі війни.

Деякі республіканці теж визнають можливість відповідальності США

Невелика кількість республіканців також публічно визнала можливість відповідальності США за удар.

Джон Кеннеді з Луїзіани вибачився перед репортерами на Капітолійському пагорбі за те, що він описав як ймовірну американську помилку.

«Це було жахливо», – наголосив Кеннеді, додавши, що Сполучені Штати ніколи цілеспрямовано не обирають цивільних. Підкреслюючи, що розслідування триває, він висловив жаль через загибель людей і заявив, що Міністерство оборони США повинно точно з’ясувати, що сталося.

Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс, республіканець, сказав, що США не повинні ігнорувати інцидент, якщо виявиться, що це результат американського удару.

«Найгірше, що ми могли б зробити, – сказав Тілліс журналістам, – це вдавати, що цього не сталося». Якщо розслідування встановить, що сили США були відповідальні, країна повинна відкрито визнати це. Водночас він зазначив, що близькість школи до іранського військового об’єкта ускладнює обставини навколо удару.

Відеозаписи та ранні матеріали розслідування показують, що в школу влучила ракета «Томагавк». Цю зброю використовують сили США і її застосовували під час початкової фази спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану.