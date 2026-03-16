Голова дипломатії ЄС: в наших інтересах – відкрита Ормузька протока, обговорюються можливі кроки

Міністри закордонних справ держав ЄС обговорять 16 березня, яких заходів вжити, щоб Ормузька протока залишалася відкритою. Про це перед початком засідання журналістам повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Закриття Ормузької протоки також грає на користь Росії у фінансуванні цієї війни (проти України – ред.). Тож нам, безумовно, потрібно робити більше в цьому напрямку», – сказала Каллас.

Топдипломатка розповіла, що перебуває на зв’язку з генсекретарем ООН Антоніу Гуттерішем. Вони обговорювали, чи можна повторити Чорноморську ініціативу, в межах якої з України вивозили критично важливе для африканських країн зерно, з Ормузькою протокою. Адже, за словами Каллас, необхідно забезпечити вивезення не лише нафти, а й продовольств.

«Закриття Ормузької протоки є справді небезпечним для постачання нафти, енергопостачання до Азії. 85% нафти і газу, які проходять через протоку, ідуть до азійських країн, але це також проблематично для добрив. А якщо цього року буде нестача добрив, то наступного року також буде нестача продовольства», – зауважила Каллас.

Топдипломатку ЄС також запитали, що вона думає про останню заяву президента США про те, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», якщо союзники не приєднаються до очолюваних США зусиль із забезпечення безпеки Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

«В наших інтересах утримувати Ормузьку протоку відкритою, і саме тому ми також обговорюємо, що ми можемо зробити в цьому напрямку з європейського боку. Ми підтримували контакти з американськими колегами на різних рівнях щодо цього, але, звичайно, ситуація є дуже нестабільною», – сказала Каллас.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що військово-морські сили його країни «дуже скоро» почнуть супроводжувати комерційні нафтові танкери через Ормузьку протоку. Водночас він точних строків не назвав.

Згодом Трамп сказав, що розмовляв із сімома країнами щодо безпеки судноплавства в протоці, не називаючи їх.

Видання Wall Street Journal й Axios повідомили, що Сполучені Штати близькі до оголошення про створення коаліції для супроводу суден через Ормузьку протоку, хоча коли саме почнеться супровід – ще невідомо.

Через Ормузьку протоку проходить один із ключових маршрутів постачання нафти та газу з Близького Сходу. Від початку конфлікту на Близькому Сході танкерний рух значною мірою припинився.

Практично повне перекриття Ормузької протоки призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії. Зокрема ціна нафти марки Brent перевищила 100 доларів за барель.



