Трамп попередив про «дуже погане» майбутнє для НАТО, якщо союзники не допоможуть в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

В інтерв’ю, опублікованому 16 березня газетою The Financial Times, Трамп заявив, що так само, як Сполучені Штати допомогли Україні у війні з Росією, він очікує допомоги Європи в протоці.

Перебої з судноплавством у протоці призвели до зростання цін на нафту по всьому світу, що призвело до підвищення вартості життя для сотень мільйонів людей.

«Якщо не буде відповіді або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО», – сказав Трамп у короткому інтерв’ю.

На запитання, яку саме допомогу він очікує, Трамп сказав, що потрібні тральщики, а також «люди, які знищать деяких зловмисників, що перебувають вздовж узбережжя [Ірану]».

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90 відсотків своєї нафти з протоки», – сказав Трамп газеті.

Трамп сказав, що розмовляв із сімома країнами щодо безпеки судноплавства в протоці, не називаючи їх.

Видання Wall Street Journal й Axios повідомили, що Сполучені Штати близькі до оголошення про створення коаліції для супроводу суден через Ормузьку протоку, хоча коли саме почнеться супровід – ще невідомо.

Президент США заявив, що Ізраїль працює з Вашингтоном над засобами захисту судноплавства в протоці.

На тлі розмов про можливу коаліцію країн для захисту судноплавства в Ормузькій протоці міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 15 березня заявив, що його країна не планує брати участь у такій міжнародній військовій операції.

«Чи станемо ми незабаром активною частиною цього конфлікту? Ні», – сказав Вадефуль німецьким ЗМІ. За його словами, канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус чітко висловили позицію Берліна. «Ми не братимемо участі в цьому конфлікті», – сказав Вадефуль.