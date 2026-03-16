Очільник МЗС Німеччини хоче більшої ясності від США щодо завершення операції в Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль хоче більшої ясності від Сполучених Штатів щодо завершення їхньої спільної з Ізраїлем операції в Ірані. Про це топдипломат зазначив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Вадефуль щойно повернувся з Близького Сходу й запевнив, що «всюди там шок від того, що Іран атакує країни, які до цього часу не зробили жодного внеску у військові дії, розпочаті Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем».

«Найнагальнішим бажанням усіх моїх співрозмовників було, є і залишатиметься те, щоб ми вийшли зі спіралі ескалації… Насамперед буде важливо, щоб США та Ізраїль пояснили, коли вони вважатимуть військові цілі своєї операції досягнутими… Коли ми матимемо про це уявлення, тоді, на нашу думку, потрібно буде перейти до наступної фази – створення архітектури безпеки для всього регіону разом із прибережними державами. І це, безумовно, вимагатиме також діалогу з Іраном», – зауважив німецький чільний дипломат, додавши, що обговорює це й з американською стороною.

Водночас німецький урядовець визнав, що від іранського режиму виходить «значна загроза» – як для сусідів, так і для судноплавства, і для світової економіки. У необхідності її ліквідації Німеччина згодна зі США, запевнив Вадефуль.

«Я також виступаю за санкції проти відповідальних за блокування Ормузької протоки. Це потрібно, щоб подати нашим партнерам у Перській затоці чіткий сигнал підтримки, але також тому, що така блокада спричиняє світові шокові хвилі», – зауважив міністр, згадавши як нафтові перевезення, так і транспортування добрив, чиє блокування своєю чергою може призвести до здорожчання продовольства.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Іранські удари спрямовані на об’єкти, пов’язані з дипломатичними місіями і військовими базами США, а також на цивільну інфраструктуру.

Президент США Дональд Трамп 11 березня заявив, що Сполучені Штати «виграли» війну проти Ірану, але каже, що американські сили продовжуватимуть атакувати, доки робота не буде завершена у той час, як Тегеран завдав удару щонайменше по шести суднах у регіоні та пообіцяв подальші удари.

Коментарі Трампа та Білого дому протягом останніх днів були різними: від припущень, що війна може тривати від чотирьох до шести тижнів або довше, до можливості того, що вона може закінчитися «скоро».



