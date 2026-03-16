«Це не наша війна» – Пісторіус відповів Трампу на заклик надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не буде на заклик президента США Дональда Трампа надсилати військові кораблі для гарантування безпеки в Ормузькій протоці. Його слова 16 березня наводить Tagesschau.

«Це не наша війна, не ми її розпочинали. Ми хочемо дипломатичних рішень та швидкого завершення (війни), але додаткові військові кораблі в регіоні, звичайно, не допоможуть», - заявив Пісторіус.

Він наголосив, що США та Ізраїль «обрали цей шлях».

«Ми критикували це дуже помірковано. Але наступний крок тепер загрожує втягнути нас у цей конфлікт», – додав міністр.

За даними The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовляється надсилати військові кораблі в Ормузьку протоку на заклик Трампа. Військові кораблі, як писало видання, не готові надсилати також Франція та Південна Корея.

14 березня Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни направлять військові кораблі в район Ормузької протоки, щоб прохід суден по ньому був безпечним.

В оприлюдненому 16 березня інтерв'ю Financial Times Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.



