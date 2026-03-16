Україна залишається пріоритетом безпеки Європи – Каллас після зустрічі дипломатів ЄС

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу дійшли висновку, що увага до України не має зменшуватися у зв’язку з подіями на Близькому Сході. Про це за підсумками їхнього засідання заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ті самі дрони, які атакують Київ, атакують і країни Перської затоки. Оскільки Україна має найкращі системи протидії дронам, ми коротко обговорили, як можна поєднати ці питання – потреби країн Перської затоки, а також потреби України, оборонного сектору та промисловості», – зазначила топпосадовиця, не розкриваючи деталей.

Каллас наголосила, що ЄС збереже свої санкції проти Росії, попри рішення США ослабити їх щодо російської нафти, яка вже перебуває в морі на танкерах.

Віцепрезидентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС триматиметься також заздалегідь визначеного курсу на відмову від російських енергоносіїв.

«Якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, Москва повинна мати менше грошей на війну, а не більше… Настав час діяти жорсткіше щодо тіньового флоту Росії. З боку ЄС ухвалення 20-го пакета санкцій давно назріло. Ми обговорили, як просунути це питання вперед. Те саме стосується кредиту на 90 мільярдів євро», – сказала Каллас.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав Європу утриматися від перегляду санкцій проти Білорусі та РФ. Європейський Союз, на його думку, «не має припускатися стратегічної помилки та переглядати санкції проти Росії та Білорусі заради короткострокового зниження цін на нафту».

Цьому передувало тимчасове послаблення санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів, оголошене президентом США Дональдом Трампом на тлі зростання цін на нафту через військові операції на Близькому Сході.

Порядок денний засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі включає питання російської агресії проти України, ситуацію на Близькому Сході, співпрацю з південними сусідами ЄС та інші питання.

26 лютого стало відомо, що Рада ЄС продовжила санкції проти Білорусі ще на рік.