ЄС запровадив санкції проти російських командирів, відповідальних за масові вбивства в Бучі

Європейський Союз запровадив санкції проти дев’яти російських військових, які «керували своїми підрозділами у той час, коли були вбиті сотні мирних жителів, у деяких випадках унаслідок жорстоких розправ», ідеться у заяві представництва ЄС у Росії 16 березня.

«Війська під їхнім командуванням також брали участь у пограбуваннях, тортурах та примусі цивільних осіб до прибирання тіл загиблих російських солдатів», – повідомили в ЄС.

Під санкції потрапив колишній командувач Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко. Крім того, до списку санкцій увійшли:

Андрій Кондров, полковник,

Артем Городілов, полковник,

Сергій Чубарикін, генерал-майор,

Віктор Філонов, псковський десантник (звання невідоме),

Володимир Селіверстов, генерал-майор,

Вадим Панков, генерал-майор,

Денис Суворов, підполковник,

Олексій Толмачов, полковник.

Деякі з цих військових уже перебувають під санкціями інших країн Заходу.

За даними української влади, в Бучі за час окупації російськими військами, яка тривала до 31 березня 2022 року, загинула 501 людина. Влада Росії неодноразово називала «провокацією» та «інсценуванням» заяви про те, що військові РФ убивали мирних жителів Бучі.