Вбивства в Бучі: псковському десантнику з розслідування Радіо Свобода оголосили підозру

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Національною поліцією України оголосило підозру військовослужбовцю російського 234-го десантного-штурмового полку (Псков, РФ), снайперу-розвіднику Артему Дементьєву за фактом катувань і вбивств жителів Бучі на Київщині.

Раніше Радіо Свобода ідентифікувало Дементьєва на камерах спостереження на вулиці Яблунській у Бучі в момент масових вбивств, які проводила там російська армія в березні 2022 року.

Зокрема у фільмі-розслідуванні кореспондента Радіо Свобода Дмитра Джулая «Буча. Яблунська» йшлося про те, що снайпер-розвідник Дементьєв міг бути причетним до вбивства місцевого теороборонівця Андрія Матвійчука, якого російські військові взяли в полон, катували і розстріляли 4 березня на задньому подвір’ї офісного приміщення на вулиці Яблунській 144.

Згідно з текстом підозри, який опублікував Офіс генерального прокурора, українські правоохоронці змогли документально довести причетність псковского десантника Дементьєва до вбивства Андрія Матвійчука.

Для цього українські правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, провели низку судових генетичних і балістичних, портретних експертиз.

«Дементьєв А.С. [...] здійснив розстріл потерпілого, а саме виконав один постріл із наявної у нього автоматичної стрілецької зброї ГСС «Вінторєз» у голову потерпілого, чим спричинив смерть останнього від наскрізного кульового вогнепального поранення голови», ‒ йдеться у тексті підозри.

Андрію Матвійчуку, жителю Бучі було 38 років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він, за свідченнями родичів, вступив до лав місцевої тероборони. Вранці 4 березня Матвійчука взяли в полон. Це зафіксували камери спостереження. Тіло бучанця після деокупації знайшли із зав’язаними руками і простреленою головою на задньому подвір’ї офісного приміщення на Яблунській 144 в Бучі разом із іншими розстріляними самооборонівцями.

В Андрія Матвійчука залишилися дружина, дочка і син.

Також ДБР підозрює російського десантника Дементьєва у вбивстві іншого бучанця, яке сталося 6 березня 2022 року на вулиці Яблунській.



У сукупності Дементьєва підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством, вчиненим, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 438 КК України).



Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням на сайті школи станиці Совєтської, Ростовської області РФ, Артем Дементьєв був вбитий влітку 2025 року на території України під час ведення бойових дій. У некролозі також зазначено, що «розглядається питання присвоєння Дементьєву звання Героя Росії».

Читайте також: Радіо Свобода публікує невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерства армії РФ

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини. 43 тіла залишаються невпізнаними, ще 38 цивільних бучанців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 33 чоловіків й досі перебувають у полоні. Один із незаконно ув'язнених Росією цивільних загинув у російській неволі.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».