Підозра командиру РФ через злочини в Бучі показала скоординований план російського керівництва – правозахисники

Міжнародна правозахисна організація Global Rights Compliance, яка займається документуванням воєнних злочинів, заявляє, що оголошена наприкінці жовтня українськими правоохоронцями підозра російському командиру у справі про вбивство цивільних у Бучі на Київщині, «вперше вказує на скоординований злочинний план, що походить від російського керівництва, під час одного з найкривавіших масових убивств в Україні».

«Це перший випадок щодо незаконної російської окупації Київської області, коли командир, а не лише безпосередній виконавець, підозрюється у вчиненні злочину внаслідок дій своїх підлеглих. Це провадження підкреслює методичний підхід до воєнних злочинів, скоєних російськими військами, вказуючи на те, що багато зі злочинів, учинених у Бучі були частиною ретельно скоординованого злочинного плану, до якого причетне російське керівництво», – йдеться в повідомленні.

В організації наголосили, що нове повідомлення про підозру ґрунтується на доказах, які можуть бути використані для подальшого розслідування дій, вчинених особами вищих ланок командування з метою встановлення того, «чи діяв Кім самостійно, чи, як свідчать докази, його діяння були частиною державного злочинного плану, що передбачав вчинення особливо тяжких злочинів на території України під час повномасштабного вторгнення, яким, зрештою, керували високопоставлені російські командири та чиновники, зокрема Путін і його найближче оточення».

«Нове повідомлення про підозру створює основу для майбутніх розслідувань, метою яких є притягнення до відповідальності не тільки безпосередніх виконавців, а й високопоставленого військового і політичного командування, аж до, зокрема, й президента Путіна, за політику і жорстокі злочини, скоєні на території України під час повномасштабного вторгнення. Це кримінальне провадження демонструє, що російські війська діяли як інструменти злочинної організації, націлені на окремих осіб за прямим наказом свого командувача. Це відкриває важливий шлях до встановлення кримінальної відповідальності високопоставлених російських політичних і військових командирів та керівників», – заявив президент Global Rights Compliance Вейн Джордаш KC.

Заступник генерального прокурора України Андрій Лещенко, якого цитують у своєму звіті правозахисники, наголосив, що це процесуальне рішення закріплює принцип персональної відповідальності командирів за віддання злочинних наказів і їхню бездіяльність у запобіганні злочинам, «створює важливий прецедент для подальшого міжнародного переслідування воєнних злочинців і слугує потужним сигналом світовій спільноті про зухвалість злочинів РФ і рішучість України забезпечити справедливість для жертв агресії».

В Офісі генпрокурора 31 жовтня повідомили, що оголосили підозру Юрієві Кіму, командиру взводу 76-ї десантно-штурмової дивізії, через віддання наказу на вбивства, безпосередню участь у злочинах і протиправні дії підлеглих.

«Він один із шести підозрюваних російських військових, які чинили звірства в Бучі… За даними слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом «Лісова Буча». Проводячи так звану «фільтрацію» вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України. Упродовж березня 2022 року підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили», – повідомили у прокуратурі.

В ОГП зазначили, що командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності.

Читайте також: Радіо Свобода публікує невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерства армії РФ

«Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення. Його дії й накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу повністю контролював дії своїх підлеглих. Крім того, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством», – йдеться в повідомленні.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних. 43 тіла залишаються невпізнаними, ще 38 цивільних бучанців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 33 чоловіків й досі перебувають у полоні. Один із незаконно ув'язнених Росією цивільних загинув у російській неволі.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі, навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».