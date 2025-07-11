У РФ підтвердили смерть командира бригади, бійців якої звинувачували в злочинах у Бучі

Командир 155-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ Сергій Ільїн був убитий українським ударом по штабу з’єднання. Повідомлення про його смерть 10 липня з’явилося в пабліку адміністрації Урмарського округу російської республіки Чувашія в соцмережі «ВКонтакте».

У повідомленні адміністрації не уточнюється, що коли й де загинув Сергій Ільїн.

За даними Z-каналів, Ільїн був убитий 2 липня під час удару ЗСУ по Курській області. Тоді ж загинув заступник головнокомандувача ВМФ генерал-майор Михайло Гудков, пише телеграм-канал Astra.

Генерал Гудков був убитий в одному з прикордонних районів Курської області 2 липня, повідомили раніше в міністерстві оборони Росії. За даними телеграм-каналів, Гудков разом із 10 іншими офіцерами потрапив під удар ЗСУ по командному пункту 155-ї бригади морської піхоти в районі Коренєво. Президент РФ посмертно нагородив Гудкова другою медаллю «Золота Зірка».

Українська влада раніше звинувачувала бійців 155-ї бригади морської піхоти у воєнних злочинах, у тому числі скоєних у Бучі Київської області. Крім того, в серпні 2024 року та в січні 2025-го бійців бригади звинувачували в тому, що вони обезголовили кілька українських військових.