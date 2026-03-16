Очільник МЗС Литви закликає зберегти санкції проти РФ та Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликає Європу утриматися від перегляду санкцій проти Білорусі та РФ. Європейський Союз, на його думку, «не має припускатися стратегічної помилки та переглядати санкції проти Росії та Білорусі заради короткострокового зниження цін на нафту». Таку думку литовський міністр висловив журналістам 16 березня перед початком засідання Ради Європи з питань закордонних справ, повідомляє Pozirk.

За його словами, таке рішення буде «величезною стратегічною помилкою у середньостроковій та довгостроковій перспективі». «Ми повинні продовжувати підтримувати Україну», – додав керівник литовської дипломатії.

Чиновник заявив, що «немає нічого дорожчого за дешеву російську нафту»: «Це може призвести до втрати (Європейським Союзом) політичної автономії, підкупу та політичного втручання (Росії в справи ЄС)».

Будрис закликав країни Перської затоки шукати інші шляхи розв’язання проблеми високих цін на нафту.

Заяві міністра закордонних справ Литви передувало тимчасове послаблення санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів, оголошене президентом США Дональдом Трампом на тлі зростання цін на нафту через військові операції на Близькому Сході.

Порядок денний засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі включає питання російської агресії проти України, ситуацію на Близькому Сході, співпрацю з південними сусідами ЄС та інші питання.

26 лютого стало відомо, що Рада ЄС продовжила санкції проти Білорусі ще на рік.