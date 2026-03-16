Єврокомісар з енергетики про відновлення зв’язків із Росією: «не імпортуватимемо жодної молекули»

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен виступив проти відновлення співпраці з Росією в енергетичній галузі, попри кризу через події на Близькому Сході. Про це він сказав журналістам у Брюсселі, коментуючи заклики бельгійського прем’єра переглянути відносини з Росією, зокрема в енергетичній галузі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«У Європейському Союзі ми вирішили, що не хочемо імпортувати російську енергію… Надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цього курсу. Ми не можемо в Європі прямо допомагати фінансувати жорстоку й незаконну війну Росії. Ми надто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас», – зауважив Йоргенсен.

Єврокомісар додав, що в ЄС рішуче налаштовані притримуватися визначеного курсу на незалежність від російських енергоносіїв.

«Було б помилкою повторити те, що ми робили в минулому. Тому сигнал дуже чіткий: у майбутньому ми не імпортуватимемо з Росії навіть жодної молекули», –запевнив топпосадовець Євросоюзу.

Коментуючи вплив кризи на Близькому Сході на енергетичний ринок ЄС, Йоргенсен вказав на відсутність проблем із безпекою постачань: цей регіон мінімально імпортує енергоресурси з держав, охоплених нині війною. Водночас Європа зазнає глобальних наслідків дефіциту енергоресурсів, як-от, зростання цін.

«Ми дуже добре усвідомлюємо, що нам потрібно не лише стежити за ситуацією, що ми, звичайно, робимо, але й готуватися, адже ситуація може ще більше загостритися. Маємо бути готовими також застосовувати короткострокові заходи, щоб допомогти державам-членам у такій ситуації», - констатував Йоргенсен.

Єврокомісар зазначив, що зниженню цін сприятиме зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі, а також більша взаємопов’язаність енергосистем.

Нещодавно влада Угорщини заявила, що Європейський Союз має негайно зняти заборону на імпорт російської нафти й газу через загрозу зниження постачань через війну на Близькому Сході.

Після цього російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ європейським покупцям за умови, що така співпраця буде «довгостроковою» і не чинитиме політичного тиску на Москву.

У січні Європейський Союз після тривалої підготовки ще з 2022 року ухвалив обов’язковий до виконання регламент про повну відмову від російських газу та нафти.

Мету відмовитися від російських нафти та газу Європейський Союз поставив собі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще у травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який визначав поетапні кроки для цього.

Щодо нафти, ЄС запровадив санкції, заборонивши її купівлю для усіх, окрім Угорщини та Словаччини, які чинили опір рішенню й інакше заблокували б його, оскільки для ухвалення санкцій потрібна одностайність усіх країн-членів ЄС. У 2025 році частка російської нафти впала до менш ніж 3 відсотків від загального імпорту нафти до Євросоюзу. Щодо газу, то санкцій досі не запроваджували, водночас країни поступово самостійно від нього відмовлялися.



