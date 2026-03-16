«ЄС доведеться це прийняти» – Сійярто про блокування 90 мільярдів євро для України

Угорщина блокуватиме 90-мільярдну позику для України й 20 пакет санкцій, доки не буде відновлене постачання нафти трубопроводом «Дружба». Про це в Брюсселі заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Поки українські політики не відновлять постачання, поки вони тримають Угорщину в умовах нафтової блокади – це неможливо висловити інакше. Ні 90 мільярдів, ні 20-й пакет санкцій, ні будь-яке інше рішення на користь України ми не підтримаємо. Державам-членам ЄС усе одно доведеться це прийняти», – зазначив Сійярто.

Зупинку постачань «Дружбою» угорський урядовець укотре назвав «суто політичним рішенням», вказавши на відсутність, на його думку, будь-яких фізичних чи технічних перепон до його відновлення.

«У суботу український уряд оголосив, що за місяць буде відновлено подачу по «Дружбі». А що таке за місяць? Це тиждень після угорських виборів», – вказав урядовець на збіг, який, на його думку, доводить політизованість рішення українського уряду.

Сійярто також сказав, що тристороння зустріч у Брюсселі за участі Угорщини, Словаччини й України, запланована на 16 березня, була скасована українською стороною. Радіо Свобода звернулося за коментарем до українського диппредставництва в Брюсселі – відповідь опублікуємо, щойно надійде.

Угорський топдипломат підтвердив неготовність свого уряду відмовлятися від російської нафти, попри загальну політику Євросоюзу в цьому напрямку.

«Ми не хочемо бути в ситуації, коли нас забезпечує лише Хорватія, тому що ви ніколи не повинні опинятися в ситуації залежності від одного джерела», – пояснив Сійярто причини.

Посадовець зазначив, що накопичених нафтових запасів Угорщині вистачить на 86 днів. І повторив намір блокувати 90-мільярдну позику Україні, попри обурення інших держав ЄС, доки постачання сировини «Дружбою» не відновиться.

«Поки ми перебуваємо під нафтовою блокадою, ми не погодимося на це рішення», – резюмував Сійярто.

Словаччина та Угорщина блокують виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.