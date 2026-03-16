Перший неіранський танкер пройшов Ормузьку протоку з увімкненим сигналом відстеження

Нафтовий танкер Karachi, що пливе під пакистанським прапором і перевозить сиру нафту, завантажену в Об’єднаних Арабських Еміратах, став першим неіранським судном, яке пройшло через Ормузьку протоку, транслюючи сигнал відстеження AIS, з моменту різкого скорочення судноплавства через вузький пункт.

Дані MarineTraffic, платформи відстеження суден, показують, що 237-метровий танкер увійшов до виключної економічної зони Ірану 15 березня о 11:33 UTC і перетнув протоку приблизно через три години, перш ніж продовжити рух до Оманської затоки.

Успішний транзит свідчить про те, що деякі комерційні вантажі можуть отримувати домовленості про безпечний прохід через стратегічний водний шлях, яким зазвичай перевозиться близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Рух через Ормузьку протоку різко скоротився за останні тижні, оскільки танкери уникають цього маршруту.

Ціни на нафту дещо знизилися 16 березня на тлі сподівань, що обмежене судноплавство може відновитися цим водним шляхом.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив 15 березня в інтерв’ю CBS, що Тегеран не бажає вести переговори з Вашингтоном, але відкритий до переговорів з іншими країнами щодо безпечного проходу через Ормузьку протоку, додавши, що кілька країн вже зв’язалися з ними.

Іран раніше сигналізував, що може дозволити певним суднам проходити протокою, водночас обмежуючи судна, пов’язані зі Сполученими Штатами чи Ізраїлем.