Зеленський прибув до Лондона

Президент України Володимир Зеленський близько 11:00 за місцевим часом (це 13:00 за Києвом) прибув до Лондона.

Першою в програмі візиту буде аудієнція у короля Чарльза Третього в Букінгемському палаці.

Згодом Зеленський прибуде до резиденції прем’єр-міністра Кіра Стармера, де буде спочатку двостороння зустріч, а згодом – тристороння із участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Із очільником альянсу ввечері також буде окрема зустріч, інформує пресслужба глави української держави.

Також президент України виступить перед членами парламенту Великої Британії.

Як повідомив раніше 17 березня британський уряд, Зеленський і Стармер прагнуть домовитися про глибше оборонне і промислове партнерство, «використовуючи досвід України і промислову базу Великої Британії для виробництва й постачання безпілотників та інноваційних можливостей».

Очікується, що лідери узгодять розширену декларацію, спрямовану на спільне виробництво й постачання безпілотників та інших військових технологій, йдеться у заяві Даунінґ-стріт.

За повідомленням, у рамках угоди Велика Британія й Україна також розглянуть можливості для розширення оборонно-промислової й технологічної співпраці з третіми країнами.

ЗМІ раніше писали, що після Лондона Зеленський поїде до Іспанії, де зустрінеться з головою уряду Педро Санчесом, а після цього поїде до Брюсселя, куди він запрошений на засідання Європейської ради, що пройде 19 і 20 березня.