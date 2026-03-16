Трамп «не знає», чи живий верховний лідер Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сумнів, чи живий новий верховний лідер Ірану. Про це він заявив у Білому домі 16 березня.

«Ми не знаємо... чи він мертвий, чи ні. Скажу, що його ніхто не бачив, що незвично», – сказав Трамп про нещодавно призначеного аятоллу Моджтабу Хаменеї.

За словами Трампа, «багато людей» стверджують, що духовний лідер Ірану нібито сильно понівечений:

«Кажуть, що він втратив ногу... і він дуже сильно поранений. Інші люди кажуть, що він мертвий».

Трамп також заявив, що Іран нібито висловив зацікавленість у переговорах, але припустив, що керівництво країни залишається дезорганізованим через американсько-ізраїльські атаки. За його словами, удари вразили понад 7000 цілей, знищили понад 100 іранських військових суден і значно зменшили здатність Тегерана запускати ракети та безпілотники з 28 лютого.





«Ми не знаємо, хто їхній лідер. У нас є люди (від Ірану – ред.), які хочуть вести переговори. Ми не маємо уявлення, хто вони», – сказав президент США.

56-річний Хаменеї не з’являвся на публіці, а міністр оборони США Піт Геґсет минулого тижня заявив, що він міг бути поранений внаслідок ударів по Ірану.

Трамп повторив свій заклик до інших країн приєднатися до забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку і розкритикував небажання Великої Британії надати цю підтримку. За його словами, він «незадоволений» прем’єр-міністром Кіром Стармером, який заявив, що хоче «життєздатний» варіант для повторного відкриття протоки. Водночас Трамп зазначив, що вірить в участь Сполученого Королівства.

14 березня Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни направлять військові кораблі в район Ормузької протоки, щоб прохід суден по ньому був безпечним.

Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надсилатиме військові кораблі для гарантування безпеки в Ормузькій протоці на заклик Трампа. За даними The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовляється надсилати військові кораблі в Ормузьку протоку на заклик Трампа.

В оприлюдненому 16 березня інтерв’ю Financial Times Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити критично важливу Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.



