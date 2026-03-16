Ізраїль стверджує, що знищив літак Хаменеї в аеропорту Тегерана

Ізраїль заявляє, що знищив літак, який належав аятоллі Алі Хаменеї, покійному верховному лідеру Ірану, назвавши його «стратегічним активом» в аеропорту «Мехрабад» у Тегерані.

Іранська служба Радіо Свобода повідомляє, що не може підтвердити це твердження, зважаючи на умови воєнного часу і перебої в інтернеті.

У повідомленні, опублікованому перською мовою на платформі X, ізраїльські військові заявили, що літак використовувався Хаменеї й іншими високопосадовцями режиму, а також військовослужбовцями збройних сил Ірану для сприяння військовим закупівлям й управління зв’язком через внутрішні й міжнародні рейси з країнами так званої «осі опору» – мережі союзників Ірану в регіоні Близького Сходу.

Ізраїльські військові також заявили, що знищення літака зашкодить здатності керівництва Ірану координувати дії з країнами-союзниками, зміцнювати свій військовий потенціал і відновлювати свої сили.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

8 березня державні медіа Ірану повідомили, що син покійного аятоли Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни.