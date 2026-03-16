Рада ЄС запровадила санкції проти ще 16 посадовців Ірану через порушення прав людини

Рада Європейського Союзу ухвалила розширити санкції через «серйозні порушення прав людини в Ірані», повідомляє його пресслужба 16 березня. Блок запровадив обмежувальні заходи проти ще 16 фізичних осіб та трьох організацій.

Йдеться про людей та організації, які відіграли ключову роль у придушенні вуличних протестів у січні 2026 року, що «призвело до тисяч загиблих серед цивільного населення», уточнює блок.

Зокрема, Рада ЄС погодила санкції проти заступника міністра внутрішніх справ Ірану з питань безпеки та правоохоронної діяльності, а також проти низки командирів місцевих відділень Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), безпосередньо причетних до жорстокого придушення протестів.

Також до переліку внесли «Корпус Мохаммеда Расулулли», який відповідає за координацію сил КВІР та воєнізованого формування «Басідж» у Тегерані, та «Корпус вартових Ісламської революції імама Рези», який є місцевим відділенням КВІР у провінції Хорасан-Разаві, де придушення протестів було особливо жорстоким.

Також сьогодні Рада внесла до переліку членів судової влади причетних до судових переслідувань мирних протестувальників, активістів, в тому числі жінок-правозахисниць, а також журналістів та політичних активістів, які критикують владу.

«Деякі з внесених до списку людей відповідальні за вимагання зізнань під примусом, порушення гарантій справедливого суду та винесення суворих вироків мирним активістам», – йдеться в заяві ЄС.

Зокрема, в списку є голова Організації з питань в’язниць, безпеки та освітніх заходів Ірану, за часів роботи якого в іранських в’язницях задокументували серйозні порушення прав людини. За даними ЄС, йдеться про тортури та інші форми жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання, виконання смертної кари щодо неповнолітніх правопорушників, свавільні затримання та фізичне насильство над політичними дисидентами та особами, що належать до етнічних та релігійних меншин, випадки сексуального насильства та примусу щодо жінок-ув’язнених.





Санкції також наклали на дослідницьку та розробницьку компанію Naji (NRDC) – іранську компанію з надання ІТ-послуг та консалтингу, відповідальну за розробку мобільного додатку Nazer, який використовується правоохоронними силами Ірану як інструмент спостереження для моніторингу та контролю громадян.

До списку внесли голову кіберполіції Тегерана, яка відіграє ключову роль у фільтрації Інтернету, цензурі, контролі контенту соціальних мереж та «несправедливому переслідуванні громадян за цифровий контент».

Загалом санкції ЄС через порушення прав людини в Ірані діють щодо 263 людей та 53 організацій. Активи цих осіб заморожені, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Підсанкційним людям також заборонений в’їзд на територію ЄС. Крім того, діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для репресій, а також обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Загальнонаціональні протести в Ірані спалахнули в грудні 2025 року. У відповідь влада розпочала жорстокі репресії, внаслідок чого, за словами правозахисних груп, загинули тисячі людей.