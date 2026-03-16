У МЗС Ірану заявили, що в’язні з подвійним громадянством будуть у «безпеці», якщо тюрми не атакуватимуть

Ув’язнений журналіст Реза Валізаде пропрацював на Радіо Свобода 10 років (фото архівне)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що в’язні з подвійним, ірансько-американським громадянством, яких утримують в Ісламській республіці, залишатимуться «у безпеці», доки США й Ізраїль не атакуватимуть в’язниці Ірану.

Він сказав про це у відповідь на запитання Маргарет Бреннан, ведучої телевізійної програми CBS, про статус ув’язнених журналіста Рези Валізаде і Камрана Хекматі, які мають подвійне громадянство, у воєнних умовах.

Валізаде, який раніше 10 років працював журналістом в Іранській службі Радіо Свобода, звільнився з видання у листопаді 2022 року.

Проживши деякий час за кордоном, він повернувся до Ірану в березні 2024 року, щоб відвідати свою родину, і був заарештований у вересні. Через три місяці його засудили до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у «співпраці з ворожим урядом».

За словами поінформованих джерел, які спілкувалися з CBS News, Валізаде є одним зі щонайменше чотирьох ірансько-американських громадян, які зараз перебувають в ув’язненні в Ірані, і серед яких також – 70-річний Камран Хекматі й жінка віком за сімдесят.

Від початку війни 28 лютого адвокат Валізаде і його друзі за кордоном кажуть, що вони не мають жодної інформації про його стан або стан його родини.

Коментарі Аракчі з’явилися на тлі повідомлень про погані умови в іранських в’язницях.

Базована у Вашингтоні правозахисна організація HRANA також повідомила про перебої в забезпеченні ув’язнених деякими предметами першої необхідності.

У повідомленні, опублікованому 11 березня, йдеться про те, що події, пов’язані з воєнними діями проти Ірану, призвели до нестачі чистої питної води, їжі й медичної допомоги.

Протягом тижнів і місяців, що передували початку війни, родини в’язнів, адвокати і правозахисники неодноразово попереджали про те, що життя затриманих перебуває під загрозою, закликаючи до їх принаймні часткового звільнення під час конфлікту.

З 28 лютого Ізраїль і США завдають ударів по іранській військовій і ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його ядерна програма є мирною і не має на меті створення зброї.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

