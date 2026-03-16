Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Макрон у розмові з Пезешкіаном закликав Іран зупинити удари по країнах Близького Сходу

За словами Емманюеля Макрона, «неконтрольована напруженість» «веде весь регіон до хаосу»
За словами Емманюеля Макрона, «неконтрольована напруженість» «веде весь регіон до хаосу»

Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого іранського колегу негайно припинити «неприйнятні» атаки на країни регіону, включаючи Ірак, де минулого тижня в результаті удару безпілотника загинув французький солдат.

15 березня Макрон написав у соцмережі X, що він «нещодавно» розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і «попросив його негайно припинити неприйнятні удари, які Іран здійснює, безпосередньо чи через проксі-групи, зокрема в Лівані й Іраку, на країни регіону».

«Я нагадав йому, що Франція втручається в суворо оборонних рамках, щоб захистити свої інтереси, своїх регіональних партнерів і свободу судноплавства, і що напади на нашу країну є неприйнятними», – додав Макрон.

Він сказав, що «неконтрольована напруженість» «веде весь регіон до хаосу».

Тегеран запускає ракети й безпілотники в бік арабських союзників США й Ізраїлю у відповідь на масштабну американо-ізраїльську повітряну кампанію проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

12 березня внаслідок атаки безпілотника в районі Махмура в Іраку загинув французький офіцер, а щонайменше п’ять солдатів зазнали поранення. Незрозуміло, чи були безпілотники запущені Іраном, чи силами, що підтримують його, в Іраку.

Форум

XS
SM
MD
LG