Макрон у розмові з Пезешкіаном закликав Іран зупинити удари по країнах Близького Сходу

Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого іранського колегу негайно припинити «неприйнятні» атаки на країни регіону, включаючи Ірак, де минулого тижня в результаті удару безпілотника загинув французький солдат.

15 березня Макрон написав у соцмережі X, що він «нещодавно» розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і «попросив його негайно припинити неприйнятні удари, які Іран здійснює, безпосередньо чи через проксі-групи, зокрема в Лівані й Іраку, на країни регіону».

«Я нагадав йому, що Франція втручається в суворо оборонних рамках, щоб захистити свої інтереси, своїх регіональних партнерів і свободу судноплавства, і що напади на нашу країну є неприйнятними», – додав Макрон.

Він сказав, що «неконтрольована напруженість» «веде весь регіон до хаосу».

Тегеран запускає ракети й безпілотники в бік арабських союзників США й Ізраїлю у відповідь на масштабну американо-ізраїльську повітряну кампанію проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

12 березня внаслідок атаки безпілотника в районі Махмура в Іраку загинув французький офіцер, а щонайменше п’ять солдатів зазнали поранення. Незрозуміло, чи були безпілотники запущені Іраном, чи силами, що підтримують його, в Іраку.