Американський літак KC-135 розбився в Іраку, французький солдат загинув на тлі поширення наслідків війни в Ірані

Американський літак-заправник розбився в Іраку після очевидного зіткнення в повітрі, а французький солдат загинув у Курдистані, оскільки двотижнева війна проти Ірану продовжує виходити за регіональні кордони.

Центральне командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході, пізно ввечері 12 березня заявило, що літак-заправник KC-135 розбився на заході Іраку, що спонукало американських військових провести масштабну рятувальну операцію.

У заяві йдеться, що катастрофа не була результатом ворожого чи дружнього вогню, і був ще один літак-заправник. Другий літак благополучно приземлився в Ізраїлі, повідомили чиновники.

«Інцидент стався у дружньому повітряному просторі під час операції «Епічна лють», – заявило Центральне командування, використовуючи військову назву операції США проти Ірану.

Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив Reuters на умовах анонімності, що на борту KC-135, який розбився, було до шести військовослужбовців. Станом на початок 13 березня доля екіпажу була невідома.

KC-135 використовують для місій дозаправки в повітрі американських військових, що дозволяє іншим літакам виконувати місії без необхідності посадки.

2 березня американські військові представники заявили, що три винищувачі F-15 розбилися в Кувейті після того, як їх підбили дружнім вогнем кувейтських систем ППО. Усі шестеро членів екіпажу трьох F-15 катапультувалися та спустилися на землю на парашутах, перш ніж їх знайшли рятувальники, повідомило Центральне командування.

Окремо президент Франції Еммануель Макрон заявив, що один солдат загинув під час атаки безпілотника в регіоні Ербіль в Іракському Курдистані.

«Цей напад на наші сили, які борються проти ДАЕШ (Daesh) з 2015 року, є неприйнятним», – сказав Макрон, використовуючи місцеву назву екстремістського угруповання «Ісламська держава».

«Їхня [французьких солдатів] присутність в Іраку здійснюється виключно в рамках боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі напади».

Невідомо, звідки взявся дрон і хто його запустив. Французькі військові раніше заявили, що щонайменше шість солдатів отримали поранення, один з них пізніше помер.

Це була перша підтверджена смерть французького солдата з моменту початку Сполучених Штатів та Ізраїлю масштабної повітряної кампанії проти Ірану.

Франція не бере безпосередньої участі у військових зусиллях США та Ізраїлю.

Тегеран завдав ударів у відповідь у регіоні, але невідомо, чи несе відповідальність за напад Іран або союзне ополчення в Іраку. Екстремісти «Ісламської держави» та «Аль-Каїди» також активні в деяких частинах країни Близького Сходу.

Ашаб аль-Кахф, пов’язана з Іраном група в Іраку, пізніше заявила, що французькі інтереси в регіоні тепер вважаються цілями.

Іран продовжував завдавати ударів у відповідь по арабських союзниках США в регіоні Перської затоки та атакувати комерційні судна, що проходять через вирішальну Ормузьку протоку.

Новий Верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях заявив, що Іран повинен продовжувати тримати ключовий судноплавний шлях у Перській затоці закритим через кілька годин після того, як кілька суден стали цілями ударів, оскільки Тегеран прагне перекрити постачання нафти з Близького Сходу.