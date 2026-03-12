НАТО перекинуло частину систем ППО з Європи на Близький Схід – генерал Гринкевич

Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив 12 березня, що Північноатлантичному альянсу довелося надіслати частину систем ППО з Європи на Близький Схід у рамках посилення безпеки через війну проти Ірану.

Як повідомляє CNN, Гринкевич заявив під час слухань у сенатському комітеті з питань збройних сил, що він використовував «деякі з наших засобів протиповітряної оборони Європейського командування для захисту деяких наших союзників по НАТО» у східній частині Середземного моря.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що дані засоби ППО перекинули на Близький Схід, Гринкевич відповів ствердно.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.